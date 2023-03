Progettata per il Vecchio Continente, la sua compatta MG4 ha, oltre a un ottimo prezzo, altri argomenti per fare centro.

La MG4 da 64 kWh è un gioiellino da non perdersi. L’anno scorso sono state prodotte più di 5,7 milioni di auto! Anche se includiamo in questi volumi impressionanti la produzione in Cina e per il mercato cinese di Volkswagen e di altre Audi, il gruppo SAIC è già un gigante del mondo automobilistico, al settimo posto nel mondo.

E attraverso l’intermediazione del marchio britannico MG, che ha acquistato nel 2005, questo gigante non intende fermarsi qui e vuole sgranocchiare l’Europa. Da un inizio modesto con modelli come il SUV ZS o la Marvel R 100% elettrica, che hanno già sedotto diverse migliaia di francesi, l’attacco è ora frontale con questa MG4.

MG4 64 kWh: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Inaugurando una nuovissima piattaforma modulare che sarà utilizzata per un gran numero di stili e dimensioni di carrozzeria grazie a un passo che può essere esteso da 2,65 a 3,10 m, la MG4 è stata progettata per l’Europa. Infatti, questa compatta ha dimensioni vicine a quelle di una Volkswagen ID.3 (4,29 m, cioè 3 cm in più) e, come lei, un motore elettrico collocato nella parte posteriore.

Ma il primo colpo arriva dal fatto che questa vettura cinese non è molto più costosa di un’anziana e molto più piccola Renault Zoe (33.700 euro) nel top della gamma Luxury (34.990 euro senza il bonus)! La versione base, che costa 28.990 euro e ha una batteria da 51 kWh, non ha equivalenti. E come vedrete, non è offrendo servizi a basso costo.

Piacevole da vivere

Se ad alcuni non piacerà il design atipico di questa MG4, una parola d’ordine ha guidato la progettazione dei suoi interni: niente onde! Con questo intendo dire che il posto di guida non è eccessivamente originale, ma offre ciò che ci si aspetta da un’auto del 2020. C’è un tachimetro digitale (7 pollici) e al centro della plancia un touch screen multimediale (10,25 pollici).

Se MG ha avuto la buona idea di mantenere dei veri pulsanti sotto quest’ultimo e sul volante, quest’ultimo dotato anche di pulsanti personalizzabili, l’ergonomia richiede un po’ di tempo per abituarsi ma non commette gravi errori. Questo vale anche per la qualità della costruzione. I materiali duri nella parte inferiore solleticheranno le retine dei più esigenti, ma il tutto non è affatto indigesto con materiali morbidi nella parte superiore e assemblaggi decenti.

Prestazioni

Come la sua compatriota CFMotos e la sua moto da trail MT800 che ci ha sedotto, questa MG4 se la cava meglio che su strada. Con una buona sospensione e un efficace compromesso tra comfort e tenuta di strada, quest’auto a trazione posteriore è più piacevole da guidare di una Renault Zoe (soprattutto perché è molto più confortevole) e non è ridicola rispetto a una VW ID.3.

L’unica cosa che si può criticare è lo sterzo troppo assistito e la trazione perfettibile, soprattutto perché il controllo di trazione funziona sempre con un po’ di ritardo. Ma la MG4 è agile, sicura e piacevole da guidare quotidianamente, con un raggio di sterzata che trasforma le manovre in una cosa da ridere.

