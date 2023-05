Maxus aggiunge un terzo modello elettrico al suo portafoglio europeo, il Mifa 9. Ma il produttore cinese specializzato in veicoli commerciali non intende fermarsi qui e continuerà a portare nuovi modelli sul mercato europeo.

Mifa 9: caratteristiche, design, motori

La Spagna sta già beneficiando dell’Euniq 5 e la Germania sarà la prima a ricevere il Mifa 9, un furgone elettrico dedicato al trasporto passeggeri fino a 7 posti. Ha un motore da 245 CV alimentato da una batteria da 90 kWh, che gli consente di percorrere fino a 440 km WLTP con una sola carica.

Al prezzo di 68.990 euro IVA esclusa in Germania, si aggiungono altri due livelli di allestimento con specifiche identiche, Luxury e Premium, che costano rispettivamente 7.000 e 14.000 euro e comprendono dotazioni aggiuntive come il tetto apribile e i cerchi in lega da 19 pollici.

Secondo il produttore, è possibile percorrere fino a 595 chilometri nel traffico cittadino, una cifra che piacerà ai tassisti. La ricarica presso un punto di ricarica rapida richiede circa mezz’ora (dal 30 all’80%) e c’è anche un caricatore di bordo da 11 kW per la ricarica completa durante la notte.

