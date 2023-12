Quali sono i migliori suv economici con cambio automatico del 2023?

L’offerta è davvero vasta, tanto che è sempre più difficile trovare un suv capace di rispondere alle esigenze di tutti, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Ma quali sono i migliori suv economici del 2023?

Al primo posto non passano inosservati gli utility di casa Ford. Il Ford Kuga e il Ford Edge sono i diretti rivali della Toyota RAV4. Di grosse dimensioni, sono disponibili con il cambio automatico nelle versioni a gasolio.

Suv di grosse dimensioni come la Volkswagen Tuareg o Kia Sportage rientro tra le auto di fascia media. I costi non elevati non sono sinonimo di bassa qualità. Infatti lo stile si è evoluto dalle precedenti versioni, sia nel look interno ma anche nella carrozzeria più aggressiva e dinamica. Il cambio automatico è una scelta per una maggiore maneggevolezza del mezzo.

Il Suv per eccellenza, con cambio automatico già presente nelle prime versioni, è il RAV 4. Nella versione Hybrid così come la sorella Prius sono disponibili solo con cambio automatico. 197 Cavalli e tempi di accelerazione ridotti, con un prezzo assolutamente competitivo.

In casa Volkswagen, il Tiguan, grazie alle medie dimensioni e al prezzo economico, può essere scelta da 110 fino a 240 cavalli. Cambio automatico è la parola d’ordine a doppia frizione e in versione DSG.

Ma il cambio automatico è davvero una convenienza? Amato da chi percorre macina numerosi chilometri giornalieri, il cambio automatico è odiato dai tradizionalisti. Consente una regolazione della potenza e della velocità nelle ripartenze senza che il pilota si preoccupi della frizione. Di sicuro il cambio automatico è conveniente nei Suv: consente una riduzione dei consumi e un maggiore comfort senza rinunciare alle prestazioni dell’auto.