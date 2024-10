Un design distintivo per la Mini Aceman

La Mini Aceman rappresenta un’evoluzione nel design delle auto elettriche, mantenendo il caratteristico stile Mini ma con un tocco di modernità. Con una lunghezza di 408 cm, questa crossover si posiziona in un segmento competitivo, sfidando modelli come la Jeep Avenger. La Mini Aceman è disponibile in due versioni: la E, con una batteria da 38,5 kWh e 184 CV, e la SE, più potente, con 49,2 kWh e 218 CV. I prezzi partono da € 35.100, rendendola una scelta interessante per chi cerca un’auto elettrica di qualità.

Interni e tecnologia all’avanguardia

Entrando nell’abitacolo della Mini Aceman, si viene accolti da un design accattivante e da tecnologie all’avanguardia. Il grande display circolare OLED al centro del cruscotto cattura immediatamente l’attenzione, mentre le luci d’ambiente creano un’atmosfera unica. Tuttavia, non mancano alcune criticità: le plastiche dure e alcune economie di produzione possono deludere gli utenti più esigenti. Lo spazio interno è limitato, con un bagagliaio di 300 litri e una soglia di carico piuttosto alta, che potrebbe risultare scomoda per alcuni.

Prestazioni e comfort di guida

La Mini Aceman offre prestazioni di tutto rispetto, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,1 secondi. Tuttavia, il comfort di guida è influenzato da alcuni fattori, come il rumore di rotolamento e i fruscii a velocità elevate. Lo sterzo, sebbene reattivo, manca di precisione in alcune modalità di guida, rendendo l’esperienza di guida meno coinvolgente. I freni sono potenti, ma la risposta del pedale può risultare un po’ spugnosa, un aspetto da considerare per chi cerca un’esperienza di guida sportiva.