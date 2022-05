Mondiali F1, Leclerc si ritira dal GP di Spagna: vince Verstappen

Mondiali F1: Charles Leclerd è stato costretto a ritirarsi dal GP di Spagna per problemi alla Ferrari. La competizione si è conclusa con la vittoria di Max Verstappen con Red Bull.

Mondiale F1, Leclerc si ritira dal GP di Spagna a Barcellona: brutto colpo per la Ferrari

Il Gran Premio di Spagna 2022 dei Mondiali di F1 si è tenuto a Barcellona nel pomeriggio di domenica 22 maggio. All’inizio della gara, la competizione è stata dominata da Charles Leclerc, partito in pole position con la sua Ferrai, aveva staccato Verstappen su Red Bull con un tempo di 1’18’’750. Il tempo di Verstappen, infatti, si era attestato su 1’19’’073. Al terzo posto, poi, si trovava un’altra Ferrari guidata da Sainz che precedeva Russel su Mercedes e Perez su Red Bull.

Leclerc stava dominando il GP di Spagna, quando la sua Ferrari ha cominciato da dare segni di criticità. Nel corso del 27esimo giro di gara, il pilota ha riscontrato una repentina perdita di potenza del propulsore che ha costretto il 24enne a ritirarsi dalla competizione. Quanto avvenuto, rappresenta il primo problema di affidabilità riscontrato nella stagione dalla Ferrari.

Il ritiro dalla gara si configura come un pessimo colpo per Leclerc che era approdato in Spagna per il mondiale di F1 come il leader incontrastato del campionato, con i suoi 19 punti di vantaggio da Verstappen.

Vince Verstappen, dietro Perez e Russell

Al 66esimo giro, infine, la gara si è conclusa con la vittoria di Max Verstappe con Red Bull. Al secondo posto, invece, si è classificato Sergio Perez, altro pilota di Red Bull, mentre al terzo posto si è posizionato George Russell con Mercedes.

La seconda Ferrari in gara guidata da Carlos Sainz Jr, infine, si è classificata in quarta posizione.

Ordine di arrivo al GP di Spagna del Mondiale F1

In relazione al GP di Spagna dei Mondiali di F1, la classifica ufficiale stilata in ordine d’arrivo risulta essere la seguente:

Max Verstappen con Red Bull; Sergio Perez con Red Bull; George Russell con Mercedes; Carlos Sainz Jr con Ferrari; Lewis Hamilton con Mercedes; Valtteri Bottas con Alfa Romeo Racing; Esteban Ocon con Alpine; Lando Norris con McLaren; Fernando Alonso con Alpine; Yuki Tsunoda con AlphaTauri; Sebastian Vettel con Aston Martin; Daniel Ricciardo con McLaren; Mick Schumacher con Haas; Pierre Gasly con AlphaTauri; Lance Stroll con Aston Martin; Nicholas Latifi con Williams; Kevin Magnussen con Haan; Alexander Albon con Williams.

Guanyu Zhou con Alfa Romeo Racing e Charles Laclerc con Ferrari, invece, non hanno portato a termine la gara.