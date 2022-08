Il primo Granpremio della stagione 2023 di Motogp si terrà in Portogallo. I motociclisti e le loro scuderie saranno ospiti dell’Autodromo Internacional do Algarve nel weekend che va dal 24 al 26 marzo. Confermato quindi il primo evento della stagione a differenza di quelli successivi, che saranno pubblicati dalla FIM successivamente.

Motogp, dove si terrà la prima gara del campionato 2023

Il Granpremio del Portogallo evidenzierà che il calendario inizia in Europa, cosa che non succedeva infatti da parecchio tempo, dal 2006. Inoltre, negli ultimi trent’anni è successo solo tre volte, tra cui l’ultima, che vide il paddock fare tappa a Jerez, nella penisola Iberica. Sarà anche la prima volta che il Portogallo ospiterà una gara di apertura, dopo aver deciso mesi fa che non sarebbe stato il Qatar ad aprire le danze come da tradizione.

Dunque, Portimao è la prima certezza assoluta di questo campionato mondiale di Motogp 2023. Sono inoltre ufficiali due delle cinque giornate di test pre-campionato previste per la stagione prossima. Restano solo da definire le date di queste due giornate, così come la location delle altre tre previste.

Dove vedere la prima gara di Motogp 2023

Il primo servizio televisivo che ha quasi il monopolio sulla Motogp già da diversi anni è sicuramente sky, che con il canale in diretta dedicato, Sky Sport Motogp, comprende tutte le gare della stagione compresa ovviamente la prima gara del 2023, quella di Portimao.

Insieme al servizio sky, anche quello di NOW Tv offre il campionato di Motogp. Per chi invece vuole vivere il brivido della corsa dal vivo, è stata aperta una pagina web ufficiale di Motogp col nome di Motogp Tickets, nella quale si possono scegliere i diversi settori ognuno con un prezzo diverso in base alla posizione.

-Andrea Dovizioso: i momenti più belli della sua carriera

-Granpremio di Sachsering 2022:tutte le info sul campionato in corso