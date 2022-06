MotoGp, Gran Premio di Germania: orari e dove vederlo

L’attesa per il Gran Premio di Germania di MotoGp è finita. Domenica i piloti torneranno in sella alle due ruote per il decimo appuntamento del Motomondiale. Scopriamo tutti i dettagli di questo intenso fine settimana.

MotoGp, domenica 19 giugno 2022 si correrà il Gran Premio di Germania

Dove eravamo rimasti con il Gp di Catalogna? Degno di nota, ma in maniera negativa è stato l’errore da principiante di Aleix Espargaró che convinto di essere arrivato alla fine della gara si è accorto troppo tardi di dover fare ancora un giro. Dal podio alla quinta posizione in un attimo per il pilota spagnolo della Aprilia, che ha perso punti preziosi per il Mondiale. Il podio in Spagna è stato un mix di piloti francesi e moto italiane.

Trionfa Quartararo con la sua Yamaha, secondo e terzo posto per le Ducati del team Pramac Racing guidate Martin e Zarco. La battaglia tra lo Espargaro e Quartararo è ancora aperta e lo spagnolo, in Germania, farà di tutto per rimediare all’errore commesso in casa.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Germania accenderà i motori a partire dal 17 giugno 2022 e terminerà domenica 19 giugno 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 17 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: paddock live

Ore 13.00: paddock live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.00: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 18 giugno

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17.00: conferenza stampa qualifiche

Domenica 19 giugno

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Dove vedere il Gran Premio di Germania

Il decimo appuntamento europeo delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio di Germania si potrà vedere su NOW Tv e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. L’appuntamento tedesco delle due ruote sarà visibile anche in chiaro su TV8.