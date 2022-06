Cosa dicono pronostici MotoGP? Il parere degli esperti di scommesse online di Truffa.net

Il campionato mondiale MotoGP è appena iniziato ma gli scommettitori hanno già fatto le loro scelte e messo in chiaro quali siano le loro preferenze. Ovviamente al primo posto indiscusso c’è la Ducati, protagonista di un inizio di stagione bruciante, ma si muovono ancora tra i primi posti la Honda ufficiale e a seguire la Yamaha del campione uscente Quartararo. Un po’ meno ci si aspettava, questo certamente, che la Ducati più in forma non fosse quella ufficiale di Pecco Bagnaia ma quella del Team Gresini con un Enea Bastianini sugli allori dopo prestazioni fuori dal comune. Sembra quasi che la mano di Fausto, purtroppo deceduto a febbraio 2021 per Covid, sia lì a guidare questo inizio di campionato che è già molto avvincente.

Scommesse Motomondiale: le favorite stanno macinando punti

Nonostante l’avvio scoppiettante di Enea Bastianini il campione in carica Fabio Quartararo ha vinto l’ultima tappa del Motomondiale in Portogallo con una bella gara in solitaria, dominata dall’inizio alla fine. Questo è il momento di rilancio tanto cercato dagli appassionati della sua Yamaha? Certamente sì e tutti coloro che amano le scommesse MotoGP stanno facendo i conti con una classifica corta che permette un bel po’ di puntate azzardate e divertenti. Chiunque abbia voglia, infatti, di cercare siti per piazzare scommesse sulla MotoGP, ha l’imbarazzo della scelta perché tutte le piattaforme che si occupano di scommesse sportive di certo si occupano anche di MotoGP che, da sempre, è la classe regina del Motomondiale, quella con i campioni più conosciuti.

Si dà una forte carica anche un campione come Andrea Dovizioso che con il suo Team Yamaha RNF WithU pensa a darsi una svegliata per poter combattere per il titolo. Anche se è il pilota più anziano sulla griglia di partenza, dopo il ritiro di Valentino Rossi, Dovizioso continua ad avere grossi stimoli e non ha nessuna voglia di arrendersi a questa nuova generazione di piloti giovanissimi che sta facendo sfracelli da qualche anno. Anzi, Andrea sostiene che la possibilità di vincere è quello che lo porta ad essere ancora così motivato e così competitivo in ogni corsa.

Quartararo, molto soddisfatto della moto, guadagna punti sui siti scommesse MotoGP in Italia

Partito un po’ in sordina, quest’anno Quartararo deve dimostrare che la sua vittoria nel campionato dell’anno scorso non è stata una casualità ma, anzi, un avvio di carriera folgorante di quello che può essere definito un vero e proprio combattente. Infatti, nel GP di Portimao Gara, Fabio ha fatto tutto quello che un vero campione deve fare: è partito bene e ha mantenuto il suo primato dal primo all’ultimo giro con uno stile di guida impeccabile e con il giro più veloce, record della pista in gara. Fabio ha sostenuto di essersi sentito in gran forma già dal warm up e di aver subito compreso che la moto era molto facile da guidare e ben settata a differenza di ciò che era successo negli altri Gran Premi in cui Fabio aveva avuto molta difficoltà, specie per assenza di grip in alcuni punti delle piste.

Il francese, quindi, si ripresenta più agguerrito che mai in questo campionato molto intrigante in cui ogni squadra ha la possibilità di andare a punti. Proprio per questa ragione tutti gli appassionati di scommesse e di moto sono interessati a vedere ogni gara per poter scommettere, anche in diretta, sui loro favoriti. Una bella rivoluzione, infatti, di questi ultimi anni è che i siti di scommesse hanno un servizio di streaming che permette di vedere in tempo reale l’evento a cui siamo interessati. E su quell’evento si può scommettere anche in corsa. Per questa ragione è bello essere sempre informati su quello che sta succedendo grazie a statistiche sempre aggiornate che possono essere consultate durante la gara. Quindi attenzione a ciò che accadrà nel motomondiale e vediamo quali risultati possano sovvertire quelli che sono i pronostici degli esperti così che possa essere ancora più bello e divertente vincere con una puntata inaspettata.