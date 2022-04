MotoGp, Gran Premio di Spagna 2022: orari e dove vederlo

La MotoGp si sposta dal Portogallo alla Nazione confinante. È tutto pronto per il Gran Premio di Spagna che si correrà il 1 maggio 2022. Il ritorno alla vittoria del campione in carica Fabio Quartararo e la voglia di afferamarsi delle Ducati Desmosedici GP2022, possono far andare in scena un Gran Premio spettacolare.

MotoGp, domenica 1 maggio 2022 si correrà il Gran Premio di Spagna

Prima del ritorno nel vecchio continente, nessuna moto giapponese aveva ancora raggiunto il primo posto. Fabio Quartararo, pilota della Yamaha e campione in carica, aveva conquistatato solo un secondo posto in Indonesia. Il rientro in Europa ha però risvegliato il campione francese che, con una prova brillante, ha conquistato quella posizione a lui cara: il primo posto.

Molto bene in Portogallo anche il suo connazionale Zarco, pilota della Ducati Desmosedici GP2021. Continuano a non brillare le Desmosedici 2022 di Miller e Bagnaia. L’australiano è scivolato travolgendo anche Mir, l’italiano invece si è piazzato in ottava posizione.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Spagna accenderà i motori a partire dal 29 aprile 2022 e terminerà domenica 1 maggio 2022. Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 29 aprile

Ore 8:55 prove libere 1 Moto3

Ore 9:50 prove libere 1 MotoGP

Ore 10:50 prove libere 1 Moto2

Ore 11:45 paddock live

Ore 13:00 paddock live

Ore 13:10 prove libere 2 Moto3

Ore 14:05 prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05 prove libere 2 Moto2

Ore 16:00 Paddock Live Show

Ore 16:30 Talent Time

Sabato 30 aprile

Ore 8:55 prove libere 3 Moto3

Ore 9:50 prove libere 3 MotoGP

Ore 10:50 prove libere 3 Moto2

Ore 11:45 Paddock Live

Ore 12:15 Paddock Live

Ore 12:30 qualifiche Moto3

Ore 13:30 prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10 qualifiche MotoGP

Ore 15:10 qualifiche Moto2

Ore 16:45 Paddock Live Show

Ore 17:15 Talent Time

Ore 17:30 conferenza stampa qualifiche

Domenica 1 maggio

Ore 8:55 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10:30 Paddock Live

Ore 11:00 gara Moto3

Ore 12:00 Paddock Live

Ore 12:20 gara Moto2

Ore 13:15 Paddock Live

Ore 13:30 Grid

Ore 14:00 gara MotoGP

Ore 15:00 Zona Rossa

Ore 16:00 Race Anatomy MotoGP

Dove vedere il Gran Premio di Spagna

Il secondo appuntamento europeo delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio di Spagna si potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGGP saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8.