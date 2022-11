La nuova city car i.go sta per arrivare in Europa! Nella sua prosa ufficiale, Mullen si rifiuta di menzionare l’origine di questo modello, che non è certo una creazione interna. L’americana sostiene di aver acquisito il diritto esclusivo di vendere questo modello in Europa, nonché l’omologazione del modello nel nostro continente.

Mullen arriva in Europa con la city car i.go di origine cinese

Le poche foto pubblicate confermano che si tratta dell’Henrey Tiger FEV (Family Electric Vehicle). Un veicolo della Beijing Henrey, specializzata in microvetture elettriche, assemblato in collaborazione con il gigante Dongfeng a Zhengzhou (provincia di Henan).

Questa piccola vettura è lunga 3,38 metri e larga 1,50 metri, con un passo di 2,44 metri. Ha un motore da 34 kW / 46 CV / 102 Nm sull’asse posteriore.

La batteria da 16,5 kWh garantisce un’autonomia teorica di 200 km nel ciclo NEDC (215 km nel ciclo CLTC). Al momento Mullen non fornisce una gamma WLTP. La velocità massima è limitata a 100 km/h.

Curiosamente, Mullen si riferisce a un veicolo per le consegne dell’ultimo miglio, non a una city car. Questo potrebbe significare un abitacolo con solo 2 posti, non 4 come il modello originale.

Non ci sono ancora dettagli sull’equipaggiamento del veicolo. Ma è stato comunicato il prezzo: 11.999 dollari. Sono 12.150 euro al prezzo di oggi. Un prezzo che non include le tasse, dato che il modello dovrebbe essere un veicolo utilitario… Le vendite inizieranno in Germania, Spagna, Francia, Irlanda e Regno Unito.

Mullen Five: il crossover che surclasserà il modello S Plaid

La Mullen Five è un nuovo crossover che potrebbe addirittura surclassare e piegare il modello S Plaid. La tecnologia elettrica ha la capacità di portare nuovi produttori nel mondo, che potrebbero essere presentati in una sezione “nascita”. L’ultimo è Mullen, che sta approfittando del grande salone dell’auto in California per lanciare la Five.

Compatto ed elevato, il crossover si presenta con un design consensuale e una cabina che esita tra i codici moderni, in particolare iniziati da Tesla, e un layout più tradizionale. Proprio come i colori e i materiali, l’imponente pezzo di legno non dà un nuovo aspetto al tutto. Tuttavia, il crossover si basa su un equipaggiamento di ultima generazione. È dotato di un sistema di riduzione del rumore, riconoscimento facciale per sbloccare le porte quando si avvicina l’auto, così come le modalità Sentry e Dog.

Il costruttore, il cui video di presentazione filmato a testa in giù su uno smartphone non suggerisce alcuna forma di rigore, non è timido sulle sue intenzioni. Si dice che la Mullen Five RS sia capace di far crollare lo 0-96 km/h in 1,9 secondi e che punti a 322 km/h! È una performance perfettamente simile a – rullo di tamburi – la Tesla Model S Plaid! Quest’ultima, infatti, è presente nella nostra classifica delle auto elettriche più veloci.