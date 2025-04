L’UE ha deciso di abbassare le emissioni medie delle automobili nuove da 115 g/km a 93,6 g/km fortunatamente questo passaggio non avverrà a partire dal 2025 ma sarà strutturato in un trienno 2025-27 consentendo un minimo di respiro alle case automobilistiche già in affanno. Ma resta comunque un grande problema ovvero la difficoltà dell’elettrico ad attecchire sulla massa ed in particolare sugli amanti delle auto sportive.

LEGGI ANCHE: Porsche 911 Spirit 70, la supercar che celebra il passato

Come potrebbe evolversi il mercato automobilistico a breve termine

A livello di vendita di automobili la situazione europea è emblematica: milioni di automobilisti non considerano l’elettrico per i costi elevati di acquisto e la scarsa presenza di colonnine di ricarica, anche qui l’Italia è tra i paesi leader.

Tralasciando questo, l’elettrico non fa presa su molte persone perché non offre molti stimoli positivi al passaggio, le auto sono pesanti da guidare, ok che prevale la connessione internet nell’attuale giudizio di un veicolo, ma il piacere di guida per alcuni (molti in realtà) è ancora fondamentale.

Di conseguenza bisognerà vedere cosa proporrà l’UE che potrebbe aprire alla produzione di E-Fuel, voluta fortemente dalla Germania, permettendo la sopravvivenza delle auto endotermiche, pur non cambiando la data limite del 2035, anno in cui il mercato del nuovo vedrà solo auto elettriche.

LEGGI ANCHE: Ford Escort Alan Mann 68 Edition, un tributo alle corse storiche

Penalizzate le auto sportive

Tra le vetture più colpite da questo abbassamento vi sono le auto sportive, le leggi imposte infatti limitano di molto la produzione di auto di questo tipo, il cui mercato è notevolmente diminuito.

Gli appassionati però restano e resistono consapevoli che ci possa essere ancora spazio al divertimento al volante, il mondo dell’elettrico però non sembra sorridere a questo modo di pensare.

Se si analizza il mercato elettrico attuale, di modelli sportivi ve ne sono davvero pochi da considerare “abbordabili”, uno su tutti è la Ioniq 5 N ma si parla di un’auto da oltre 70.000 euro.

Una cosa è certa, le auto sportive, così come le abbiamo conosciute ed in molti casi amate, in Europa non torneranno più ed è un vero peccato.