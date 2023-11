Truffa della multa falsa, come riconoscerla ed evitarla.

Ricevere una multa è sempre un’esperienza spiacevole per ogni automobilista, inoltre vi sono anche malintenzionati che sfruttando la poca abitudine alla ricezione da parte degli automobilisti e la sollecitudine nel pagarle creano delle vere e proprie multe false, delle truffe, vediamo come è possibile riconoscerle.

Multe false: come riconoscerle

Le multe false vengono apposte sul parabrezza delle auto in situazioni dove è possibile applicarne molte in poco tempo, quindi parcheggi adiacenti alle spiagge, palasport, stadi e altri luoghi dove vi è un flusso considerevole di automobili.

Appena si arriva alla propria auto e si scorge la multa sotto il parabrezza, verificare innanzitutto di essere in uno stallo vietato o se si è andati fuori tempo massimo e successivamente analizzare il verbale ricevuto.

Se questo presenta errori grammaticali ed è anche scarno a livello di testo allora si può essere di fronte ad una multa falsa. Inoltre se dopo aver confrontato l’IBAN riportato, non vi è un riscontro con quello del comune in cui ci si trova allora si è di fronte ad una multa falsa.

Infatti nelle multe false l’IBAN riportato non è quello del comune di riferimento ma al contrario è quello di un privato. Un altro dato a cui fare attenzione è l’importo della multa stessa, se questo è più basso rispetto a quello valido per la sanzione secondo il codice della strada allora vi è qualcosa che non funziona.

Altri indizi utili ad evitare la truffa sono il numero di targa dell’auto, la data ed il luogo se anche solo uno di questi non corrisponde alla vostra auto allora la multa non è veritiera.

Solo dopo aver fatto queste opportune verifiche e se effettivamente è avvenuta la contravvenzione, procedere a pagarla.

Quale soluzione adottare per sfuggire alla truffa della multa falsa

La soluzione da adottare per sfuggire alla truffa della multa falsa è verificare i dati contenuti nel verbale con la polizia locale del comune di riferimento e se errati effettuare la denuncia.

Solo denunciando, se si ha pagato la multa, si ha diritto ad avere un risarcimento.