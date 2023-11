Toyota Yaris 1.0 Active 2024: prezzo e scheda tecnica

La Toyota Yaris continua a crescere e se vogliamo anche a scrivere piccoli pezzi di storia del marchio nipponico, dato che con il model-year 2024 si entra nel 25esimo anno di produzione di questo storico modello che ha riscosso pareri positivi in tutto il mondo. Vediamo come si presenterà.

Toyota Yaris 1.0 Active 2024: scheda tecnica e prezzo

La Yaris con il Model-Year 2024 dovrebbe riportare a listino il motore 1.0 con l’allestimento Active, combo che si era vista sino al 2022.

Si tratta di una scelta motoristica ideale per chi utilizza l’auto per piccoli spostamenti e non ha bisogno di tanta potenza, il precedente modello dotato di questa motorizzazione era in grado di sviluppare una potenza di 72 cavalli.

Considerando la presenza a listino del propulsore ibrido 1.5 di cilindrata in grado di erogare 116 cavalli è facile attendersi dal più piccolo 1.0 una potenza superiore agli 80 cavalli.

La concorrenza in questa specifica motorizzazione è notevole, di conseguenza Toyota deve sfruttare tutto il proprio know-how per far si che il suo prodotto la riesca a spuntare rispetto ai competitors.

Non è ancora chiaro se questa versione verrà dotata di sovralimentazione anche se è molto probabile in quanto un 1.0 aspirato offrirebbe davvero poca potenza.

Si tratterebbe di un motore davvero elastico ai bassi regimi e sempre pronto, in grado di garantire partenze buone dai semafori ma per poi andare a plafonare una volta raggiunte le velocità autostradali.

Cresce la curiosità dietro a questo propulsore che rappresenterebbe una completa rivoluzione per Toyota.

Il prezzo di questo allestimento non è ancora stato annunciato, ulteriori novità rispetto alla gamma Yaris 2024 potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Relativamente al 1.0 quanto scritto è frutto di ipotesi che dovranno essere confermate dalla casa stessa.

