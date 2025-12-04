NASCAR Euro Series 2025: Scopri il Recruitment Test e le Opportunità di Partecipazione

Un evento di grande rilevanza torna nel panorama automobilistico europeo: il Recruitment Test della NASCAR Euro Series si svolgerà presso il rinomato Circuits de Vendee a Fontenay Le Comte, Francia. Questo test rappresenta un’ottima opportunità per i piloti desiderosi di entrare nel mondo del campionato NASCAR europeo, con l’appuntamento fissato per il 5 dicembre. Tutti i posti disponibili sono stati rapidamente prenotati da dieci piloti provenienti da diverse parti del mondo, costringendo gli organizzatori ad aprire ulteriori posti per il giorno precedente, il 4 dicembre.

Il Recruitment Test offre l’opportunità di mettere alla prova le abilità di talenti emergenti e già affermati. I partecipanti avranno l’occasione di scoprire le emozioni delle auto dotate di motori V8 da 5.7 litri, un vero simbolo di potenza e adrenalina nella NASCAR Euro Series.

Piloti in evidenza al Recruitment Test

Tra i partecipanti, spicca il nome di Beitske Visser, una pilota affermata proveniente dai Paesi Bassi. Conosciuta per la sua velocità e versatilità, Visser ha già dimostrato le sue capacità nel W Series, una competizione di grande prestigio. A 30 anni, è pronta a esplorare nuove sfide e considera la NASCAR Euro Series come il prossimo passo nella sua carriera, entrando così nel mondo delle corse americane con l’aspirazione di eccellere nella stagione 2026.

Nuove promesse e talenti emergenti

Oltre a Visser, il Recruitment Test accoglie anche giovani promesse e piloti con esperienze diversificate. Tra questi, si distingue Jens Beeusaert, un giovane talento del karting belga che sta per compiere il suo esordio nel mondo delle auto da corsa. Vinnie Meskelis dagli Stati Uniti, con alle spalle competizioni nel MX-5 Series, porterà la sua esperienza a questa nuova avventura. Dall’altro lato, Rasmus Pentti dalla Finlandia cerca di trasferire le sue abilità dal rally alla NASCAR, un passaggio che promette di essere affascinante.

Il ruolo degli appassionati di sim racing

Non sono solo i piloti con esperienza concreta a partecipare, ma anche quelli che provengono dal mondo del sim racing. Michael Polasek e Matthew Saldago sono due esempi di talenti virtuali che hanno scelto di prendere parte al Recruitment Test per seguire le orme di Garrett Lowe, un pilota che ha già fatto il salto nel mondo reale e si prepara a una stagione 2026 come “pilota ibrido”.

Un team di esperti al servizio dei partecipanti

Guidati dal presidente della NASCAR Euro Series, Jerome Galpin, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere dai migliori nel settore. Galpin, con la sua vasta esperienza, sarà fondamentale per introdurre i nuovi piloti alle sfide tecniche e alla conduzione delle auto, preparandoli per la competizione in sei delle migliori piste europee nel 2026.

Il Recruitment Test non si limita a essere un evento di selezione, ma rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per i piloti. La prossima sessione è programmata per il 30 gennaio 2026 e si svolgerà nuovamente a Fontenay Le Comte. Piloti di ogni angolo del pianeta possono candidarsi visitando il sito ufficiale nascar.eu/recruitment, dove troveranno tutte le informazioni necessarie per partecipare e mettersi alla prova in una delle competizioni più emozionanti d’Europa.