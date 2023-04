Il noleggio a lungo termine è una formula di fruizione di una vettura nuova che sta prendendo sempre più piede tra i guidatori. Anche se sono ancora in molti a essere scettici sulla convenienza di questo tipo di contratto, in realtà si possono notare diversi benefici in esso, sia per i privati che per le imprese. Col tempo si è, infatti, affermato nel mercato come una soluzione ottimale per chi non intende o non può sostenere i costi di una vettura nuova.

Cos’è il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine permette a tutti i privati di ottenere un’automobile nuova, senza assumere gli oneri di una proprietà e corrispondendo solo un canone mensile alla società.

Quest’ultimo di solito include la quota di utilizzo del veicolo, l’assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’assistenza per le gomme. In altre parole, il cliente non deve occuparsi di nient’altro, se non avere cura del veicolo e provvedere alle spese di carburante, parcheggi, pedaggi ed eventuali multe. In alcuni casi le società possono includere anche il servizio di gestione delle multe, a fronte, però, di una maggiorazione di costo.

Il noleggio a lungo termine, di solito, può durare dai 24 ai 48 mesi, con formule contrattuali molto differenti e personalizzate, a seconda delle caratteristiche e delle esigenze del conducente e dell’eventuale limite di chilometri da percorrere.

Terminato il periodo di concessione a noleggio si può provvedere a rinnovare il contratto per lo stesso mezzo, restituirlo o attivare un nuovo contratto con un modello più nuovo o solo diverso, senza temere la svalutazione dettata dall’usura del prodotto.

I passaggi da eseguire, normalmente, per prendere un’auto a noleggio, prevedono l’individuazione della società a cui rivolgersi, anche tramite ricerca online, la scelta del veicolo, con tutte le sue caratteristiche, la definizione dell’eventuale anticipo, i servizi accessori da includere, il preventivo, il contratto e infine la consegna del veicolo.

Quando conviene il noleggio auto a lungo termine

Alla domanda se sia conveniente o meno noleggiare una vettura per almeno due anni, non c’è una risposta universalmente valida per chiunque. In linea di massima si può che dire che a trarre il maggior beneficio da questa soluzione sono coloro che normalmente percorrono più di 15.000 chilometri all’anno e sono titolari di Partita IVA. Imprenditori e liberi professionisti, infatti, possono godere di notevoli vantaggi fiscali, in termini di deducibilità dei costi di noleggio dall’IVA e dalle tasse in generale. Oltre al vantaggio meramente pratico, che libera il cliente dalle incombenze burocratiche e dagli adempimenti economici legati alle spese da sostenere per la gestione del veicolo, esistono evidenti vantaggi sia di natura finanziaria che economica.

Noleggiando un’auto a lungo termine, quindi, si può disporre di una vettura scelta sulla base delle esigenze personali, familiari o aziendali, per tutto il tempo che si ritiene utile, sostituendolo quando questo non soddisfa più le necessità proprie e senza immobilizzare quote di capitale importanti che potrebbero essere destinati a investimenti più utili. Tra gli altri vantaggi, infine, non bisogna dimenticare la possibilità di ricevere un veicolo in sostituzione in caso di avaria o riparazioni, così da non restare mai a piedi.