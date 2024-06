Citroen C3 2024: interni e prezzo

Citroen ha svelato ad inizio anno le nuove forme della Citroen C3 che rompe gli schemi con il passato, dimostrando una crescita del modello sin dalla sua nascita a metà del primo decennio degli anni 2000, ora più matura ed adatta ad un uso quotidiano. Ne vediamo gli interni ed il prezzo.

Citroen C3 2024: gli interni

La Citroen C3 si dimostra come un perfetto mix tra passato e presente, infatti sono rimasti alcuni collegamenti con la precedente generazione anche se non mancano le novità. Tra le più importanti spicca il monitor da 10,25 pollici che può essere acquistato come optional per gli allestimenti più economici mentre è di serie su quello più ricco.

La strumentazione digitale può sembrare un po’ piccola se si proviene da un’auto che l’aveva ben visibile, il resto del compito è dato dall’head-up display che riporta chiaramente le informazioni più importanti ad altezza occhi del guidatore.

I sedili sono stati dotati dell’inedita imbottitura poliuretanica “Advanced Comfort” che si presenta come la giusta via di mezzo tra il fornire morbidezza e sostegno. Per il tipo di macchina sono contenitivi quanto basta e confortevoli per lunghi viaggi autostradali che comportano poche soste.

Il prezzo

La nuova Citroen C3 per la motorizzazione a benzina è presente con due allestimenti – You & Advanced – il primo parte da 14.990 euro ed ha di serie luci a LED, cerchi in lega da 16″, sospensioni advanced comfort e frenata d’emergenza.

Il secondo aggiunge il sistema da 10,25 pollici il sedile posteriore abbattibile 60:40, clima automatica e ricarica wireless dello smartphone.

In generale la nuova C3 sembra rispondere ottimamente a quelle che sono le richieste del pubblico nei confronti delle auto nuove e si dimostra molto pratica nell’uso cittadino e quotidiano.