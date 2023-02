La nuova Peugeot 408 è passata a un ibrido ricaricabile per attirare aziende e professionisti di ogni tipo, la PureTech 130. Tuttavia, se questa tecnologia può essere adatta a un buon numero di automobilisti, non lo è per tutti. Innanzitutto perché è necessario avere accesso a una presa di corrente ogni giorno per ricaricare la batteria, ma anche perché il prezzo di acquisto di questa costosa tecnologia è molto elevato.

Per un PHEV da 180 CV nell’allestimento base Allure si può prevedere un esborso di almeno 45.450 euro, ovvero oltre 8.000 euro in più rispetto a un PureTech 130. La scelta di questo piccolo motore è quindi l’unica soluzione per molti individui. Tuttavia, questo motore entry-level deve fare il suo dovere!

Peugeot 408 PureTech 130: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Dimensioni, peso, consumi

Nonostante le dimensioni imponenti (4,69 m, cioè 5 cm in più del SUV 5008), la prima piacevole sorpresa viene dal peso di questa 408.

In questa definizione di media gamma già ben equipaggiata, supera a malapena i 1.400 kg, 1.410 kg per l’esattezza. Si tratta di 100 kg in meno rispetto a una 5008 con lo stesso motore e il cambio manuale, anche se la 408 è disponibile solo con il cambio automatico EAT8.

Una massa contenuta che permette alla berlina francese di offrire prestazioni decenti nonostante la potenza limitata. Poco più di 11 secondi per passare da 0 a 100 km/h, 7,6 secondi per passare da 80 a 120 km/h, il che non lascia nessuno incollato al sedile ma permette di evitare il traffico circostante.

Un altro vantaggio del peso ragionevole è il consumo di carburante altrettanto ragionevole. È ovviamente in città che consuma di più, soprattutto a causa del cambio automatico EAT8 con convertitore, che è piuttosto dispendioso.

Ricordiamo quindi che, nonostante un piacere meccanico ancora criticabile a causa di un’architettura a 3 cilindri rombante e di una cilindrata molto ridotta, il PureTech 130 non è una cattiva scelta sotto il cofano della nuova 408. Molto più economico da acquistare, il suo costo d’uso rimane ragionevole così come le sue prestazioni nell’80% dei casi.

