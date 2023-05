Nuovo SUV Ford: le prime caratteristiche

Mustang Mach E, F150 Lightning, Explorer in Europa... Ford continua a costruire la sua gamma elettrica. Uno dei prossimi modelli sarà un grande SUV a 7 posti.

Per distribuire la sua gamma di veicoli elettrici, Ford ha scelto un modello dopo l’altro nei segmenti che sembrano più promettenti: capitalizzando l’immagine della Mustang, l’immancabile vacca da mungere del pick-up, il furgone in cui l’ovale blu è il chiaro leader in Nord America…

Ecco ciò che sappiamo del nuovo SUV Ford.

Nuovo SUV Ford

Per Jim Farley, boss del gruppo americano, il prossimo passo nel suo mercato nazionale sarà un grande SUV a 7 posti. Sapendo che l’Explorer presentato qualche settimana fa rimarrà un modello riservato al mercato europeo, proprio come la sua versione “coupé”, la Capri.

Secondo Farley, il mercato dei SUV e dei crossover elettrici a 5 posti sarà presto composto da diverse decine di modelli. In questo contesto, sarà difficile trovare un posto per sé. Ford ha quindi dato la priorità a un grande SUV a 7 posti. In altre parole, una versione elettrica dell’Explorer, cioè il modello originale, e non quello elettrico europeo di cui sopra…

È chiaro che non si tratta di una coincidenza, dato che l’Explorer è attualmente il pick-up non Ford più venduto in Nord America, con 58.000 unità vendute negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2023…

Sarà chiaramente un modello prioritario per il Nord America, con dimensioni generose. Tuttavia, non è escluso il suo arrivo in Europa. Sarebbe di supporto alla ricostruzione dell’immagine del marchio, che ora vuole affermare le sue origini americane.

