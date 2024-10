Il futuro delle crossover Omoda in Italia

Il mercato automobilistico italiano si prepara a una rivoluzione con l’arrivo della gamma Omoda, un marchio del gruppo cinese Chery. La Omoda 5, attualmente il modello più piccolo della casa, rappresenta solo l’inizio di una serie di lanci che promettono di ridefinire il concetto di crossover nel nostro Paese. Con l’introduzione di modelli più grandi come la Omoda 7 e 9, prevista per il 2025, gli automobilisti italiani avranno a disposizione una gamma diversificata e innovativa.

Omoda 5: la crossover compatta e le sue varianti

La Omoda 5 è già disponibile sul mercato italiano e si distingue per il suo design accattivante e le prestazioni elevate. A partire da novembre 2024, sarà lanciata la versione elettrica, la Omoda 5 EV, dotata di un motore da 204 CV e una batteria da 61 kWh, capace di garantire un’autonomia di oltre 400 km. Con un prezzo previsto sotto i 40.000 euro, questa variante rappresenta una scelta interessante per chi cerca un veicolo sostenibile senza compromettere le prestazioni. Inoltre, nel primo trimestre del 2025, arriverà anche la versione a GPL, ampliando ulteriormente le opzioni per i consumatori.

Le nuove SUV Omoda: potenza e tecnologia

Le novità non si fermano qui. La Omoda 9, una SUV 4×4 ibrida plug-in, debutterà nel secondo trimestre del 2025. Con una potenza totale di 610 CV, grazie a un motore 1.5 turbo e due motori elettrici, questa vettura promette prestazioni eccezionali. Il prezzo stimato è di circa 55.000 euro, posizionandosi come un’opzione premium nel segmento delle SUV. Anche la Omoda 7, che arriverà nell’estate del 2025, offrirà versioni a benzina e ibride, con un’autonomia elettrica di quasi 100 km. Con prezzi a partire da 32.000 euro, questa SUV rappresenta una scelta accessibile per chi desidera un veicolo versatile e moderno.