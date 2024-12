Opel arriva sul mercato con un crossover il cui nome è subito un ritorno al passato per molti, tra cui chi scrive, perché Frontera ha segnato una parte importante del brand nei primi anni ’90. A differenza del primo modello qui non siamo di fronte ad un fuoristrada a trazione integrale ma ad un qualcosa di più adatto al 2024.

Opel Frontera: le caratteristiche

Iniziamo col dire che questa nuova Frontera condivide molto con le sorelle Citroen C3 e Citroen C3 Aircross dato che la piattaforma costruttiva è STLA Smart per i veicoli di dimensioni contenute.

Dal punto di vista motoristico la Frontera che arriva sul nostro mercato è quella dotata del motore 1.2 mild hybrid con potenze di 101 e 136 cavalli in abbinamento ad un cambio a doppia frizione robotizzato. Esiste anche la 1.2 benzina con cambio manuale ma dovremo purtroppo farne a meno.

In alternativa vi è la versione elettrica che garantisce un’autonomia di 306 km ed una potenza di 114 cavalli, per il 2025 è previsto l’arrivo di una versione più generosa che avvicinerà i 400 km di autonomia.

Internamente vi sono due schermi da 10 pollici uno accanto all’altro con connettività Android Auto ed Apple Car Play wireless di serie ed i comandi del climatizzatore sono fisici. Per il resto vi sono plastiche rigide un po’ ovunque, spiccano l’assenza delle maniglie al soffitto e del bracciolo centrale così come delle bocchette d’areazione posteriori e la presenza della chiave da girare nel blocchetto per l’avviamento.

I prezzi la rendono accessibile

Gli allestimenti in cui è disponibile la 1.2 mild hybrid sono due – Edition e GS – La Edition parte da 24.500€ per il motore da 101 cavalli e raggiunge i 26.000€ per quella da 136 mentre la GS costa 28.000 euro.

La GS oltre ai cerchi in lega ha il monitoraggio dell’angolo cieco, il clima automatico, sedile e volante riscaldabili, vetri scuri e tetto nero a contrasto oltre ai sensori di distanza anteriori e la piastra di ricarica per gli smartphone.