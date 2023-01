Panama P12 S: caratteristiche, design, interni, optional

Si tratta di un furgone molto elegante basato su un Ford Transit Custom, con un look sportivo, 170 cavalli e spazio per sei persone.

Panama, il nuovo marchio di furgoni con tetto apribile, aggiunge la finitura S alla sua gamma di modelli P12. S come sportivo, come dimostrano le strisce laterali che percorrono la lunghezza del veicolo, i cerchi da 17″, la griglia anteriore più dinamica e le minigonne laterali e i passaruota ben definiti.

Ma il piumaggio di questo elegantissimo furgone familiare, basato su un Ford Transit Custom, non dimentica il ramage con, sotto il cofano, un motore 2.0 da 170 CV di serie, un blocco accoppiato a un cambio automatico a sei rapporti.

Panama P12S: caratteristiche, design, interni, optional

Design e dimensioni

Perfettamente in grado di muoversi in città grazie alle sue dimensioni estremamente compatte di 4,95 m di lunghezza e 2,08 m di larghezza, la P12S offre fino a 2.000 litri di volume di carico, grazie alla sua modularità particolarmente studiata.

Nell’abitacolo, il furgone francese afferma la sua volontà di essere un veicolo familiare: è omologato per 6 persone! L’abitacolo è dotato di un tavolino estraibile, di una prima fila di sedili e di un sedile a panca: un sedile nella prima fila e un sedile a panca a tre posti nella seconda fila (trasformabile in un letto matrimoniale da 109 x 187 cm), con il suddetto sedile che scorre su rotaie per liberare spazio e una disposizione personalizzabile, in modo da poter essere posizionato di fronte o di fronte alla strada: una buona idea!

La cucina del furgone comprende un lavello, un piano cottura a due fuochi e un frigorifero (con scomparto freezer) con un volume totale di 42 litri.

Il furgone Panama è anche ben attrezzato con spazi per riporre gli abiti, tra cui un appendiabiti e un cassetto intelligente sotto il sedile della panchina. Il furgone ha pensato a tutto, e ha un rivestimento in laminato resistente agli urti e all’acqua e facile da pulire ogni giorno.

Un furgone connesso

Disponibile con toilette portatile (pacchetto Living opzionale) e doccia esterna (standard), il P12S non ignora la necessità di rimanere connessi al mondo esterno 2.0, soprattutto per i bambini, con l’integrazione di cinque porte USB, due supporti per prese a 12V e altri tre per dispositivi a 230V.

Uscita, prezzo e comfort del Panama P12 S

Infine, il modello Panama P12 S, che dispone anche di un’interessante pedana elettrica (inclusa nel pacchetto living), di un treppiede per tavolo esterno, offre due posti letto aggiuntivi per adulti nel suo tetto pieghevole (120 x 194 cm). Particolarmente ben equipaggiato in termini di sicurezza attiva e passiva (regolatore/limitatore di velocità, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, controllo della pressione dei pneumatici, tergicristalli anteriori automatici con sensore pioggia, sistema audio con schermo touch screen da 8″, ecc.), il furgone trasformato Panama P12S è venduto in Francia a partire da 62.990 euro. Vi aggiorneremo sull’uscita in Italia e il prezzo.

