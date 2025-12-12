Paolo Dellachà è il nuovo amministratore delegato di Pininfarina

La storica azienda italiana Pininfarina, nota per il suo prestigioso design automobilistico, ha recentemente accolto un nuovo leader al timone: Paolo Dellachà. Questa nomina, avvenuta dopo le dimissioni di Silvio Angori a fine ottobre, rappresenta un momento cruciale per la società, che punta a consolidare la sua leadership nel settore automotive.

Dellachà, nato a Como nel 1975, ha accumulato una vasta esperienza nel mondo dell’automotive, iniziando la sua carriera in Ferrari nel 2000. La sua nomina a ceo di Pininfarina segna un passo significativo nell’evoluzione della compagnia.

Il percorso professionale di Paolo Dellachà

La carriera di Paolo Dellachà è iniziata in Ferrari, dove ha ricoperto ruoli diversi, culminando nel 2006 come Innovation Manager. Questa esperienza gli ha fornito una solida base nel settore del design e della tecnologia automobilistica. Nel 2008, ha cambiato direzione, approdando a Mapier, dove ha gestito la qualità dei prodotti. Nonostante questa deviazione, la sua vera vocazione rimane nell’industria automobilistica.

Ritorno nel mondo automotive

Nel 2012, Dellachà è tornato nel settore automobilistico, unendosi a Maserati come Vehicle Integration Manager. Durante la sua carriera presso Maserati, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo di modelli emblematici, come la Quattroporte e la Levante. La sua esperienza si è ulteriormente ampliata quando, ha assunto il ruolo di Director of Concept Design and Architecture per Maserati e Alfa Romeo.

Il suo approdo in Automobili Pininfarina è avvenuto nel 2018, come Product Director. In questo ruolo, ha dimostrato la sua capacità di guidare progetti innovativi, fino a essere nominato ceo, un riconoscimento del suo impegno e della sua visione per il marchio.

Le dichiarazioni e la visione di Dellachà

In occasione della sua nomina, Dellachà ha espresso la sua gratitudine al Consiglio di Amministrazione e alla presidente Lucia Morselli per la fiducia riposta in lui. Ha sottolineato come la sua missione sia di valorizzare le sinergie all’interno del gruppo e di sostenere lo sviluppo dei progetti futuri. La sua leadership si concentrerà sul rafforzamento della presenza globale di Pininfarina, un marchio sinonimo di eccellenza e innovazione nel design.

“Lavorerò per continuare a sviluppare il potenziale di Pininfarina, un marchio che è all’apice del design automobilistico e di altri settori come l’architettura e il design industriale,” ha affermato Dellachà. La sua visione è chiara: portare l’azienda verso un futuro di crescita sostenibile e innovazione.

Il futuro di Pininfarina

La nomina di Dellachà segna un momento di transizione per Pininfarina, che sta cercando di affrontare le sfide e le opportunità del mercato moderno. Con un forte background tecnico e una passione per il design, Dellachà è ben posizionato per guidare l’azienda verso nuove vette. La sua esperienza sarà fondamentale per affrontare le richieste del settore e per continuare a innovare nel campo del design automobilistico.

In conclusione, l’arrivo di Paolo Dellachà come nuovo ceo di Pininfarina rappresenta non solo una continuità nelle strategie aziendali, ma anche un’opportunità per rilanciare il marchio su scala globale. La sua leadership porterà a una fase di innovazione e crescita, assicurando che Pininfarina rimanga un punto di riferimento nel design e nella qualità automobilistica.