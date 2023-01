Ogni quanti km vanno cambiate le pasticche dei freni? Così come il chilometraggio della benzina varia a seconda della distanza percorsa e dell’efficienza di guida, anche la durata delle pastiglie (o guarnizioni) dei freni varia. Per maggiori informazioni, le pastiglie dei freni sono il materiale che viene premuto contro un disco o un tamburo di metallo (cioè il rotore del freno) per arrestare il veicolo.

Le pastiglie dei freni devono essere sostituite in media ogni 75.000 chilometri percorsi. Tuttavia, alcune pastiglie dei freni devono essere sostituite dopo 25.000 chilometri, mentre altre possono durare 40.000 chilometri. Per ottenere un numero più preciso per le esigenze specifiche della vostra auto, consultate il manuale dell’auto. Tuttavia, ci sono anche altri indicatori che possono far capire che le pastiglie dei freni sono al capolinea:

Scatto, stridore, cigolio quando si azionano i freni.

Vibrazioni sul volante.

La spia dei freni o delle pastiglie dei freni in esaurimento è accesa.

Il pedale del freno è più basso del normale.

Le pastiglie dei freni sembrano troppo sottili.

L’auto tira da un lato quando si azionano i freni.

Altri suggerimenti

Ogni volta che i pneumatici vengono ruotati o l’olio viene cambiato, chiedete al meccanico di dare un’occhiata alle pastiglie dei freni per vedere il livello di spessore.

Per loro è molto semplice.

Le pastiglie dei freni sono dotate di piccoli peli metallici nella parte inferiore per segnalare al conducente quando stanno per esaurire il materiale di presa. Sostituite immediatamente le pastiglie che producono un rumore metallico di raschiamento.

Se la frenata diventa nervosa, è possibile che i rotori siano deformati. In questo caso è possibile pulire o rettificare la superficie del rotore per renderlo nuovamente piatto. Tuttavia, è più facile e sicuro sostituire completamente il rotore del freno.

In generale, se i freni sembrano usurati o iniziano a perdere prestazioni, è necessario sostituirli. Se ci sono rumori insoliti o scintille provenienti dai freni, potete farli ispezionare subito da un meccanico.

