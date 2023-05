Questo articolo tratta tutti i problemi legati alla trasmissione e molte altre cause di questo rumore fastidioso.

Perché la retromarcia gratta? Ci sono diverse aree di interesse, una delle quali è la più evidente ma costosa da riparare: un problema legato alla trasmissione. Questo articolo tratta tutti i problemi legati alla trasmissione e molte altre cause di rumori.

Perché la retromarcia gratta? Tutte le possibili cause

Denti dell’ingranaggio usurati o danneggiati

Quando si inserisce la retromarcia e si sente un rumore stridente, significa che i denti di un ingranaggio all’interno della scatola del cambio sono danneggiati. Il cambio è responsabile della trasmissione della potenza dal motore alle ruote. Contiene diversi ingranaggi che si ingranano tra loro per facilitare questo trasferimento di potenza.

Ogni ingranaggio ha una serie di denti che si incastrano con i denti degli altri ingranaggi per creare un trasferimento di potenza fluido ed efficiente.

Tuttavia, se i denti dell’ingranaggio sono usurati, scheggiati o disallineati, non possono più ingranare correttamente, provocando un rumore di stridio quando gli ingranaggi si innestano. Questo rumore di stridio si verifica perché i denti danneggiati dell’ingranaggio sfregano l’uno contro l’altro invece di ingranare senza problemi.

Livelli bassi del fluido della trasmissione

Il fluido della trasmissione lubrifica gli ingranaggi e mantiene basse le temperature all’interno del cambio. Quando il livello del fluido è basso, la lubrificazione potrebbe non essere sufficiente a impedire il contatto metallo-metallo tra gli ingranaggi.

Di conseguenza, gli ingranaggi possono usurarsi o danneggiarsi, provocando un rumore di stridio quando si innestano. Questo rumore si verifica perché gli ingranaggi danneggiati non si ingranano correttamente.

Oltre a causare rumori di sfregamento, un basso livello di fluido della trasmissione può causare problemi come cambiate brusche, fuoriuscite dalle marce e surriscaldamento.

Componenti della frizione malfunzionanti

Quando si inserisce la retromarcia, un malfunzionamento della frizione o di uno dei componenti di supporto può causare rumori di stridio. La frizione ha il compito di disinnestare il motore dalla trasmissione, consentendo un cambio di marcia fluido.

Se un componente della frizione, come il disco della frizione o lo spingidisco, è usurato o danneggiato, potrebbe non disinnestare completamente il motore. Questo può causare un rumore di stridio durante la retromarcia, poiché la frizione può slittare quando cerca di innestare le marce, facendole sfregare l’una contro l’altra invece di ingranare senza problemi. Lo stesso problema può verificarsi se il pedale della frizione non è completamente premuto.

