Spia del freno a mano accesa, perché si verifica e come risolvere la problematica.

Tra gli innumerevoli problemi che possono capitare su un’automobile quelli legati al freno a mano sono tra i peggiori perché non avere il controllo di questo dispositivo permette all’auto di andare avanti causando potenzialmente danni alle auto degli altri automobilisti. In questo articolo spieghiamo perché possono accadere e come risolverli.

LEGGI ANCHE: Come togliere il bloccasterzo dell’auto senza chiavi

Spia del freno a mano: perché si accende

La spia del freno a mano che si accende quando quest’ultimo non è inserito è indice di un problema all’impianto frenante.

Considerata questa possibilità è bene procedere con prudenza su strada, perché un problema all’impianto non può riguardare solamente il freno a mano ma anche l’impianto frenante stesso, di conseguenza può esserci un serio pericolo per la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada.

Un altro punto di indagine può essere quello di controllare se il galleggiante all’interno della vaschetta del liquido frenante non stia facendo falso contatto, facendo rilevare alla centralina la presenza di un errore che si tramuta nella spia del freno a mano.

LEGGI ANCHE: Togliere la ruggine dai bulloni, ecco come fare

Spia freno a mano accesa, come risolvere

Per risolvere il problema è bene prima di tutto accostare in un luogo sicuro ed aprire il cofano. Controllare il liquido freni se è alla corretta quantità se non lo è rabboccare sino al livello corretto e riaccendere l’auto, se la spia si spegne è chiaro che il problema era solo di manutenzione.

Se la spia è legata ad un falso contatto, staccare uno dei due fili e verificare se essa è ancora presente sul quadro strumenti. Un altro problema può essere il galleggiante, se è lui la causa della spia l’unico modo per rimuoverla è sostituirlo con uno nuovo.

Così facendo la spia dovrebbe scomparire dal quadro, tornando ad avere un freno a mano ed un impianto frenante totalmente efficiente.