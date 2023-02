Sebbene sia un procedimento sottovalutato, è in realtà di estrema importanza in alcune situazioni.

Perché staccare la batteria dell’auto? Quando si parte e si lascia l’auto in garage per un periodo di tempo prolungato, c’è una cosa che bisogna ricordare di fare. È necessario scollegare la batteria dall’auto. Se si dimentica di farlo, si rischia di dover affrontare costose riparazioni.

Quindi, perché è necessario scollegare la batteria quando si ripone il veicolo? In questo articolo vi spiegheremo perché dovreste eseguire questa operazione di manutenzione essenziale per l’auto.

Ecco perché dovresti staccare la batteria dell’auto

Staccando la batteria dell’auto prima di partire, si può evitare di sostituirla e di spendere soldi per le riparazioni una volta tornati. Tenete presente che, anche quando l’auto non è in uso, alcuni componenti – l’orologio e il computer di bordo, tra gli altri sistemi elettrici – continuano a scaricare la batteria.

Quindi, se si lascia il veicolo fermo per troppo tempo, quando lo si utilizza di nuovo potrebbe non partire.

Diversi esperti di auto sostengono inoltre che i veicoli più avanzati al giorno d’oggi sono dotati di numerosi componenti elettronici e moduli. Pertanto, nel giro di poche settimane, la batteria può scaricarsi. Vale la pena notare che il costo medio di una sostituzione della batteria si aggira tra i 40 e i 100 euro.

Naturalmente, si può sempre provare a far ripartire la batteria.

Tuttavia, la durata della batteria sarà comunque ridotta. Inoltre, l’alternatore sarà sottoposto a un lavoro eccessivo e si usurerà più rapidamente. Prima di scollegare la batteria dall’auto, è necessario sapere che questa operazione riporta tutti i sistemi elettronici alle impostazioni predefinite. Quindi, bisogna essere pronti a resettare l’orologio e tutti gli altri sistemi.

È inutile dire che è consigliabile familiarizzare con le impostazioni prima di scollegare la batteria.

È inoltre opportuno informarsi sugli altri rischi che si corrono scollegando o ricollegando la batteria. Detto questo, assicuratevi di parlarne prima con il vostro concessionario. Già che ci siete, potete anche chiedere alcuni consigli sulla manutenzione dell’auto che vi serviranno per riporre il vostro veicolo.

LEGGI ANCHE: