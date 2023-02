In questo articolo vi spiegheremo perché la batteria dell’auto si scarica velocemente. Le cause possono infatti essere diverse e dipendono da alcuni fattori specifici facilmente individuabili. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Vi ricordiamo di far controllare la batteria da una persona di fiducia, in modo da sapervi consigliare al meglio.

Perché la batteria dell’auto si scarica velocemente?

Tra le possibili cause principali troviamo:

Batteria vecchia

Purtroppo l’usura gioca un ruolo fondamentale. La batteria ha una vita di 2-5 anni, quindi in quel caso potrebbe essere necessario procedere con la sostituzione completa.

Oltretutto, alcuni fattori come le temperature rigide/elevate, stili di vita errati possono danneggiarla ulteriormente (ne parleremo tra poco).

Accessori deleteri

Alcuni accessori possono gravare pesantemente sulla batteria, dato che richiedono energie non indifferenti.

Tuttavia, molto spesso capita di dimenticare i fari accesi. Sebbene molte auto moderne permettono ai fari di spegnersi da soli dopo un certo lasso di tempo, è comunque necessario prestare attenzione.

Attenzione anche alle luci interne, delle portiere e altri accessori che potrebbero consumare parecchio.

Temperature eccessive

Le temperature estive o invernali possono causare problemi, soprattutto se la batteria è più vecchia. Vi consigliamo di farla controllare da una persona di fiducia, in modo da sapere come comportarvi.

Viaggi troppo brevi

Viaggiare ogni singola volta per tratti brevi equivale quasi a lasciare l’auto ferma per molto tempo. Questo perché i pochissimi km percorsi non permettono all’alternatore di ricaricare la batteria mentre il motore è in funzione.

Cercate di guidare quanto più possibile e di fare abbastanza km almeno una volta o due alla settimana.

Si tratta di una sfaccettatura importante per la qualità di vita della vostra auto, a prescindere dalla batteria.

LEGGI ANCHE: