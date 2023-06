La futura Peugeot 3008 mostra i suoi interni in dettaglio. Lo schema è sempre lo stesso. Ogni volta che un nuovo modello viene sorpreso dai nostri cacciatori di scoop, la mimetizzazione zebrata offusca più o meno le forme e le proporzioni, mentre spessi teloni neri coprono il cruscotto dal quale emerge a malapena un computer di controllo per raccogliere dati.

La futura Peugeot 3008 non fa eccezione alla regola e qualche giorno fa ci siamo involontariamente fatti immortalare sul suo grande schermo curvo. Un motivo in più per essere curiosi del resto degli interni, che ora Peugeot svela in forma completa! Questa volta, la rottura con gli interni precedenti è innegabile.

La futura Peugeot 3008 mostra i suoi interni in dettaglio

Un i-Cockpit completamente ridisegnato

Se negli ultimi dieci anni l’i-Cockpit è stato caratterizzato da un quadro strumenti posizionato sopra un piccolo volante e da un’unità multimediale indipendente sulla plancia, questa nuova generazione è in parte in linea con gli interni di altri produttori. Il fulcro è un enorme schermo da 21 pollici che corona la parte superiore dell’abitacolo.

A sinistra, tutte le informazioni di guida sono gestite da un volante multifunzione ridisegnato – sempre situato sotto la plancia – e a destra, tutto l’infotainment sensibile al tocco. Per marcare la sua differenza, Peugeot ha scelto una forma trapezoidale dello schermo e un layout flottante. Non si tratta di un termine improprio, poiché visivamente lo schermo non è a contatto con la plancia, ma è tenuto in posizione da clip attaccate alla parte superiore della calotta.

Oltre al touchscreen, Peugeot ha mantenuto il principio delle scorciatoie per gestire le numerose funzioni, utilizzando gli i-Toggle introdotti sulle recenti 308 e 408. Regolabili e posizionati più vicino al guidatore e al passeggero, questi pulsanti apportano un tocco di semplicità a un mondo multimediale che, a quanto pare, avrebbe bisogno di un po’ più di chiarezza. Tuttavia, dovremo aspettare e vedere, poiché la presentazione nelle immagini sembra indicare qualcosa di nuovo.

Vale anche la pena di notare che la distribuzione di alcuni comandi è diversa da quella a cui siamo abituati. A cominciare dal pulsante di gestione del cambio, che si è spostato dalla console centrale per posizionarsi accanto al pulsante di avviamento. Non è l’ideale per le manovre rapide, ma bisogna accontentarsi. Inoltre, il riciclo e il disappannamento sono gestiti da una terza fila di pulsanti fisici sotto gli i-Toggles.

Le future Peugeot li avranno

Infine, poiché non si tratta solo di schermi e pulsanti, la futura 3008 dovrà distinguersi anche per le sue finiture di alta qualità. Come sul modello attuale, il tessuto sarà protagonista del futuro abitacolo, formando una striscia continua tra le portiere e la plancia.

D’altra parte, le superfici laccate, di cui alcuni costruttori abusano senza ottenere l’effetto top di gamma desiderato, sono qui utilizzate molto raramente, il che suggerisce che la vettura invecchierà meglio nel tempo. Non resta che avere pazienza con questa futura 3008, che sarà svelata solo il prossimo settembre. Allora, e solo allora, potremo darvi le nostre prime impressioni a bordo e confermare tutte queste ipotesi.

Una cosa è comunque certa: il SUV compatto del Leone sarà il primo a debuttare con questi nuovi interni, che verranno poi applicati al resto della gamma.

