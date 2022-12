Toyota Supra 2023: novità, motori, prezzi e uscita

L'iconico nome Supra tornerà nella gamma Toyota come coupé sportiva sviluppata in collaborazione con BMW.

Dopo una pausa di due decenni, la Toyota Supra tornerà nel 2023. La cosiddetta Supra GR (“GR” è l’acronimo di Gazoo Racing) è la quinta generazione dell’auto sportiva e arriverà al suo quarto anno di produzione nel 2023. Da allora, Toyota ha aumentato la potenza dei motori, ha aggiunto un secondo gruppo propulsore e ha sviluppato nuovi livelli di allestimento.

Tuttavia, con una nuova e agguerrita rivale, la Nissan Z e la Ford Mustang di prossima generazione, Toyota dovrà fare di più per restare al passo. La Toyota Supra 2023 sarà dotata di un nuovo cambio manuale, di una messa a punto aggiornata delle sospensioni e di nuove caratteristiche.

Toyota Supra 2023: novità

Cambio manuale a sei velocità disponibile

Sistema di sterzo e sospensioni aggiornato sui modelli GR Supra 3.0

Edizione A91-MT limitata a 500 unità

Opzione di colore della vernice Stratosphere Blue

Nuovo sistema audio JBL a 12 altoparlanti di serie su 3.0 Premium e A91-MT Edition

Toyota Supra 2023: motori

Ancora una volta, Toyota offrirà motori a quattro e sei cilindri sulla Supra RWD. La Supra 2.0 continua a erogare 255 CV dal suo motore turbo da 2,0 litri. Questo motore è abbinato esclusivamente a un cambio automatico a otto rapporti.

La Supra 3.0 eroga ben 382 CV dal suo sei cilindri in linea da 3,0 litri. Gli acquirenti possono ora scegliere tra un cambio automatico a otto velocità e un nuovo manuale a sei velocità per il 2023 sugli allestimenti 3.0, 3.0 Premium e A91-MT.

Con il cambio automatico la Supra a sei cilindri raggiunge i 100 km/h in 4,0 secondi. Non vediamo l’ora di vedere come si comporta il manuale.

Le Supra con il cambio manuale ricevono un sistema di controllo della trazione appositamente tarato per evitare slittamenti in prima marcia in condizioni di ghiaccio. Queste Supra ricevono anche una messa a punto delle sospensioni. Per rendere più piacevoli le derapate in curva, la nuova funzione Hairpin+ consente una maggiore “rotazione a ruota libera” durante le curve strette con una pendenza superiore al 5%.

Nel frattempo, un sistema antirollio aiuta a prevenire il sovrasterzo improvviso.

Solo per il model year 2023 è disponibile la nuova A91-MT Edition, limitata a 500 esemplari. È disponibile esclusivamente con il cambio manuale e sfoggia esclusivi badge rossi Supra all’esterno e rinforzi rossi per le torri dei montanti sotto il cofano. All’interno dell’abitacolo, si possono notare gli esclusivi sedili in pelle Cognac (abbronzata), il pomello del cambio in Alcantara e l’impianto audio JBL a 12 altoparlanti. Sono disponibili due esclusive opzioni di colore per gli esterni: Bianco opaco e Grigio successivo CU.

Toyota Supra 2023: prezzi e uscita

L’auto dovrebbe uscire verso la fine del 2022 per un prezzo che parte dai 60.000 euro.