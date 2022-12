Polestar 2: caratteristiche, prezzi e uscita dell’auto

La Polestar 2 è la prima auto completamente elettrica venduta dal marchio Volvo. Si tratta del secondo prodotto del marchio, dopo l’auto da gran turismo ibrida plug-in Polestar 1. Questo veicolo elettrico riceverà una serie di aggiornamenti per il 2023 per mantenerlo competitivo con altri veicoli elettrici di lusso, tra cui Tesla Model 3 e Model Y, Volvo C40 Recharge e Audi Q4 E-Tron.

Polestar 2: caratteristiche e novità

Maggiore autonomia per alcuni modelli

Maggiore potenza per i modelli a doppio motore con Performance Pack

Prestazioni della pompa di calore migliorate per il Plus Pack

Nuove opzioni per i cerchi da 19 e 20 pollici

Nuovo colore degli interni: pelle Bridge of Weir color zinco (grigio chiaro) con finiture in legno di frassino chiaro

Pannello del tetto in tinta con la carrozzeria ora di serie

Nuove opzioni di colore: Spazio, Giove e Magnesio

L’infotainment basato su Google ora utilizza il sistema operativo Android R

Apple CarPlay

Filtro abitacolo aggiornato con monitoraggio tramite interfaccia app per smartphone

Tettuccio panoramico parasole rimovibile disponibile come accessorio

Nuovo kit di molle ribassate da 20 mm disponibile come accessorio

La trasmissione Polestar 2 di serie è dotata di un motore che sviluppa 231 CV.

È disponibile anche una variante a doppio motore con trazione integrale. I suoi due motori, uno anteriore e uno posteriore, producono complessivamente 408 CV. Equipaggiando il Performance Pack, queste cifre salgono a 476 CV.

Ogni Polestar 2 utilizza una batteria da 78 kWh e l’EPA ha certificato l’autonomia del modello base a 435 km. La Polestar 2 a doppio motore non è ancora stata certificata dall’EPA, ma Polestar stima che possa percorrere fino a 418 km con una singola carica. Se equipaggiata con la pompa di calore meccanica offerta come parte del pacchetto Plus, questo numero potrebbe salire fino a 466 km, se le stime di Polestar sono corrette.

Sicurezza

La Polestar 2 2023 è dotata di numerosi dispositivi di sicurezza attiva di serie, tra cui l’avviso di collisione anteriore con frenata automatica d’emergenza, il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia, il monitoraggio dell’angolo morto, l’avviso di traffico trasversale posteriore e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Il pacchetto Pilot, disponibile, aggiunge fari a LED potenziati con fendinebbia anteriori a LED con funzione cornering, un sistema di telecamere a 360 gradi, cruise control adattivo, assistenza alla frenata d’emergenza, assistenza per evitare gli angoli ciechi, assistenza al traffico trasversale con frenata automatica, assistenza alla collisione posteriore e assistenza al parcheggio laterale.

Polestar 2: prezzi e uscita

La berlina è ordinabile dal 22 novembre per un prezzo tra i 52.200 e i 65.700 euro.