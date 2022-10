Polestar ha presentato mercoledì scorso il suo SUV elettrico Polestar 3. Il modello arriverà sul mercato tra almeno un anno, ma è già possibile preordinarlo. Abbiamo quindi dato un’occhiata all’aspetto del configuratore e alle opzioni disponibili per i futuri proprietari.

Polestar 3: il SUV elettrico raggiunge i 100.000 dollari sul configuratore

A quanto pare, non è possibile scegliere la capacità della batteria, poiché sono disponibili solo 111 kW. Il prezzo tra l’entry level (a sinistra in basso) e la versione più costosa (a destra) differisce di quasi 13.000 dollari. Per quanto riguarda il motore, sono disponibili due opzioni per gli acquirenti, con un Performance Pack. Questo aumenta la potenza del Dual Motor da 360 kW a 380 kW, ovvero da 489 a 517 cavalli.

Il Performance Pack costa 6.000 dollari ed è ovviamente il pacchetto più costoso.

Nella gamma entry-level senza questo pacchetto, con il colore base Magnesium Grey, la Polestar 3 vale 85.300 dollari.

Con un colore diverso, il prezzo sale a 86.600 dollari per un totale di 1.300 dollari. Per i rivestimenti in pelle Napa, che includono sedili massaggianti e ventilati, il prezzo è di 5.500 dollari. È un peccato che le opzioni di massaggio e ventilazione non siano disponibili con la pelle vegana.

Se si attivano tutte queste opzioni, il conto sale a 98.100 dollari. Aggiungendo gli ultimi optional, come i tappeti o i parafanghi, il prezzo del SUV elettrico supera i 100.000 dollari.

Dimensioni

Lunghezza : 4,90 metri

: 4,90 metri Larghezza : 1,96 metri

: 1,96 metri Altezza : 1,62 metri

: 1,62 metri Passo : 2,98 metri

: 2,98 metri Volume del bagagliaio: 485 litri

