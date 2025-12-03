Polestar 4: il SUV elettrico accessibile che rivoluziona il mercato europeo

Il mercato automobilistico europeo sta vivendo un periodo di grande fermento, soprattutto per quanto riguarda i SUV. Tra modelli sempre più richiesti e nuove proposte, si distingue il Polestar 4, un SUV elettrico che ha catturato l’attenzione degli automobilisti per il suo prezzo competitivo.

Negli ultimi anni, i SUV hanno conquistato una fetta sempre più grande del mercato, spingendo i produttori a innovare e proporre modelli attraenti e accessibili. La casa automobilistica svedese Polestar ha recentemente lanciato il suo nuovo modello, il Polestar 4, con una promozione che abbassa il prezzo di ben 7000 euro, rendendolo un’opzione interessante.

Caratteristiche del Polestar 4

Il Polestar 4 si presenta con dimensioni generose: è lungo 484 cm, largo 201 cm e alto 154 cm, offrendo così un ampio spazio per cinque passeggeri. Questo SUV è progettato per essere completamente elettrico, contribuendo a un futuro più sostenibile e offrendo prestazioni notevoli. Con un motore che eroga fino a 272 cavalli, il Polestar 4 può raggiungere una velocità massima di 200 km/h.

Autonomia e prestazioni

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo SUV è la sua autonomia: con una sola ricarica, il Polestar 4 può percorrere fino a 610 km. Questo dato è particolarmente interessante per chi cerca un’auto elettrica in grado di affrontare lunghe distanze senza frequenti soste per la ricarica.

Prezzo e vantaggi economici

In un contesto in cui molte persone optano per il finanziamento per l’acquisto di auto nuove, il Polestar 4 si distingue per una proposta vantaggiosa. Optando per il pagamento in un’unica soluzione, i clienti possono beneficiare di uno sconto di 7000 euro, valido sia per i privati che per le partite IVA, rendendo il modello accessibile a un pubblico più ampio.

Ad esempio, la versione Single Motor del Polestar 4 avrà un prezzo ridotto da 65.100 euro a 58.100 euro. Anche la versione Dual Motor si presenta competitiva, mantenendo un prezzo di 65.100 euro. Queste offerte rendono il Polestar 4 un veicolo desiderabile dal punto di vista estetico e prestazionale, oltre che estremamente conveniente.

Come acquistare il Polestar 4

Per chi è interessato all’acquisto di questo SUV, il processo si presenta semplice e diretto. È possibile contattare i concessionari ufficiali di Polestar per avere maggiori informazioni sulle opzioni di acquisto e sulle agevolazioni disponibili. Il mercato delle auto elettriche è in continua evoluzione e le offerte possono variare nel tempo; pertanto, è consigliabile agire in fretta per sfruttare le promozioni attuali.

Prospettive di mercato

Il Polestar 4 rappresenta un’opzione allettante per chi cerca un SUV elettrico di qualità a un prezzo competitivo. Con prestazioni eccezionali, un’autonomia notevole e un prezzo ridotto, questo modello è destinato a conquistare le strade europee. Il crescente interesse per i veicoli elettrici suggerisce che il Polestar 4 potrebbe diventare un punto di riferimento nel segmento.