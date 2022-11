È la prima volta che scopriamo il prototipo della futura Porsche 718 Boxster e ciò che sospettavamo è confermato: la futura Porsche 718 Boxster funzionerà effettivamente a energia elettrica. Prevista per il 2024, questa vettura volterà definitivamente la pagina del motore termico per essere dotata di un elettromotore e di batterie.

Porsche Boxster EV: le prime immagini della Boxster elettrica

Non fatevi ingannare dall’uscita dello scarico al centro del paraurti, è un falso per ingannare il nemico, in questo caso i cacciatori di scoop. Quest’ultimo ha capito che l’assenza di rumore del flat-four o flat-six che solitamente equipaggia la Porsche Boxster non era usuale. La presenza di un blocco elettrico era l’unica risposta possibile a questo silenzio.

Porsche aveva comunque indicato che le prossime Porsche 718 Boxster e Porsche 718 Cayman si sarebbero convertite all’alimentazione elettrica, così come la Porsche Macan… Questo cambiamento tecnologico è necessario per il marchio che vuole raggiungere l’80% delle vendite con veicoli elettrici (compresi gli ibridi) entro il 2030.

L’ultima Porsche a voltare le spalle ai blocchi termici sarà la Porsche 911, che potrebbe passare in breve tempo a una fase ibrida.

L’alimentazione elettrica di una Boxster non è una novità, visto che i prototipi di Boxster E sono stati visti su strada nel 2010. La futura Boxster che arriverà nel 2024 non avrà nulla a che fare con questi modelli del 2010, dovrebbe utilizzare la nuova piattaforma PPE (progettata in collaborazione con Audi) e potrebbe essere a due o quattro ruote motrici.

Per quanto riguarda la potenza, possiamo solo fare ipotesi: attualmente una Porsche Boxster entry-level ha 300 CV, per compensare il peso delle batterie sarebbe possibile una potenza di 350 CV.