Prenota il Tuo Posto per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 con American Express: Offerte Esclusive!

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di vivere l'emozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 con American Express. Prenota ora e assicurati un'esperienza indimenticabile tra adrenalina e lusso!

Si avvicina l’appuntamento con l’adrenalina e la passione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026, in programma dal 4 al 6 settembre 2026 presso l’iconico Autodromo Nazionale Monza. Questo evento rappresenta una delle tappe più attese del calendario automobilistico mondiale, offrendo un’opportunità unica di immergersi nel mondo delle corse, circondati da appassionati provenienti da tutto il mondo.

La vendita esclusiva per i titolari di American Express è già terminata, ma rimangono disponibili pacchetti hospitality selezionati. Questi pacchetti consentono di vivere l’intero weekend di gare con servizi premium e un’accoglienza di alto livello.

Opzioni di hospitality per un’esperienza unica

Per chi desidera un trattamento da VIP, il Race Club offre un’esperienza esclusiva in una sala panoramica con vista sulla griglia di partenza. Questa area è progettata per garantire il massimo comfort, con un ambiente climatizzato e insonorizzato che permette di godere delle gare senza distrazioni. Il servizio dedicato assicura un weekend all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza, rendendo ogni momento speciale.

Entrata prioritaria con Amex Fast Lane

Un vantaggio esclusivo per i titolari di American Express è l’accesso al Amex Fast Lane, che consente un ingresso prioritario. Presentando il biglietto valido insieme alla carta American Express all’ingresso, è possibile evitare lunghe code e accedere rapidamente all’evento, ottimizzando così il tempo e aumentando il divertimento.

Acquisto dei biglietti e informazioni utili

Per partecipare al Gran Premio d’Italia, è importante conoscere le modalità di acquisto dei biglietti. Durante la fase di prevendita esclusiva, che si è svolta dal 24 al 30 novembre 2025, erano disponibili due tipologie di biglietti:

Accesso Generale: consente di entrare nel circuito per l’intero weekend o per un singolo giorno, permettendo di vivere l’emozione della Formula 1 nelle aree verdi dedicate.

consente di entrare nel circuito per l’intero weekend o per un singolo giorno, permettendo di vivere l’emozione della Formula 1 nelle aree verdi dedicate. Pass Grandstand di 3 giorni:offre un posto riservato in tribune selezionate per l’intero weekend o per giorni singoli, garantendo una visuale privilegiata delle gare.

Limitazioni e informazioni aggiuntive

Per ogni acquisto, è possibile prenotare un massimo di 10 biglietti. Inoltre, per ogni biglietto intero acquistato, è possibile aggiungere fino a un biglietto ridotto per bambini sotto i 12 anni. Questa opzione rende l’evento accessibile anche alle famiglie, permettendo a tutti di vivere la magia della Formula 1 insieme.

Per ulteriori dettagli e rispondere a eventuali domande, è disponibile una sezione di Domande Frequenti sul sito ufficiale. Qui sono reperibili informazioni utili che possono aiutare a pianificare un’esperienza straordinaria al Gran Premio d’Italia.

Non lasciarsi sfuggire l’opportunità di essere parte di uno degli eventi più iconici del motorsport, circondati dai ferventi Tifosi e dall’atmosfera unica che solo la Formula 1 può offrire. Assicurarsi il posto e prepararsi a vivere un weekend indimenticabile!