Quando si deve fare un check-up alla propria auto in previsione di un prossimo utilizzo vi sono diversi parametri da tenere d’occhio. Uno dei più importanti è relativo alla pressione degli pneumatici, vediamo come sapere qual è quella corretta.

Pressione delle gomme: qual è quella corretta

La pressione delle gomme è un aspetto importante per la manutenzione della propria auto, questa infatti se è tarata correttamente permette di avere il perfetto contatto con il suolo ed evitare improvvisi sbandamenti o perdite di controllo.

Se questa è troppo bassa o troppo alta vi è anche il rischio che gli pneumatici possano scoppiare, costringendo l’automobilista ad attendere il carro attrezzi o a cambiare la gomma desciappata a bordo strada.

Per sapere la pressione corretta delle gomme, su ciascun asse, della propria auto, in base alle condizioni di carico è necessario osservare ciò che è contenuto nel libretto di uso e manutenzione.

Infatti se si arriva alla voce relativa alle gomme si vedranno i valori indicati dalla casa costruttrice sulla base delle varie situazioni. Attenersi il più possibile ai numeri indicati per avere una macchina efficiente e sicura.

Vi è una tolleranza numerica?

Naturalmente vi è una tolleranza a livello di pressione delle gomme, questi dati possono essere leggermente più alti o più bassi. Con il passare dei km la pressione si assesta sul valore indicato e non si avranno problemi.

Sempre parlando di tolleranza quando si va in pista la pressione delle gomme si abbassa di qualche PSI al fine di garantire un maggior grip a contatto con l’asfalto dato che la mescola si scalda.

Scaldandosi raggiunge il regime ideale e quindi si può spingere al limite in sicurezza. Ricordiamo che l’abbassamento è consigliato solo in pista. Viaggiare in strada con dati troppo bassi è pericoloso.