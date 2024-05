L’auto di Transporter 3: tutto sull’Audi A8

In The Transporter 3 il protagonista Frank Martin, ovvero l’amatissimo attore Jason Statham, è nuovamente al volante di della speciale auto del film precedente: una Audi A8.

Tutto sull’auto di Transporter 3

Il mercenario Frank Martin per il terzo film – di Luc Besson e Robert Mark Kamen, diretto da Oliver Megaton e prodotto dalla 20th Century Fox – non rinuncia alla sua auto eccezionale, con la quale aveva sperimentato già in Transporter Extreme scene d’azione da togliere il fiato. Anche in Transporter 3 i colpi di scena, gli inseguimenti e le corse a tutta velocità fanno da protagonisti: esse vengono girate direttamente dall’attore che non usa una controfigura per la maggior parte delle scene.

Frank Martin è stato ingannato durante una delle sue spedizioni di merce illegale e gli è stato messo al polso un braccialetto esplosivo, che lo farà saltare in aria se si allontana dalla sua auto per più di qualche metro. L’oggetto del trasporto è Valentina, figlia del ministro ucraino rapita per costringere il padre a firmare un accorto per il traffico di rifiuti tossici a bordo di navi. Scopriamo l’auto da cui Jason Statham non può separarsi.

Audi A8

La berlina di casa Audi torna ad essere protagonista della serie di film. Auto di gran lusso dalle linee eleganti è anche una vera potenza. E’ dotata di un motore W12 da 6 litri e raggiunge una massima potenza di 450 CV. E’ perfetta per il suo ruolo: dinamica ma soprattutto altamente veloce, con un picco di 250 chilometri orari. Raggiunge i 100 in 5,2 secondi e i 200 chilometri orari in soli 17,4 secondi.

Il suo telaio in alluminio e il suo innovativo sistema di sospensioni a regolazione elettronica la rende una vettura adatta alle follie del protagonista che rincorre senza sosta i banditi che gli hanno teso questa infame trappola.