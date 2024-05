Pressione olio motore insufficiente, vediamo cosa fare se accade e come comportarsi.

Può capitare che mentre si sta viaggiando l’olio motore possa perdere pressione e causare problemi all’auto dato che una pressione errata non garantisce il corretto compito dell’olio nella protezione delle componenti vitali del propulsore. In questo articolo vediamo cosa fare e come comportarsi.

Pressione olio motore insufficiente: cosa fare e come comportarsi

La pressione dell’olio può abbassarsi e questo segnale non è mai positivo e se appare la spia luminosa di colore giallo, raffigurante una coppa dell’olio stilizzata e si è in marcia bisogna arrestare il più presto possibile l’auto e contattare l’assistenza o recarsi nell’officina più vicina.

Ancor prima di capitare quando si è in marcia vi sono dei segnali che la macchina dà e che non sono da sottovalutare, questi sono la difficoltà di avviamento al primo tentativo e la difficoltà del motore, sia esso diesel o benzina a salire di giri ed a raggiungere la massima rotazione al minuto.

Il comportamento da tenere in questa situazione è il classico che si dovrebbe avere con ciascuna problematica legata all’auto, ovvero recarsi da un riparatore per verificare cosa sta accadendo o se si è esperti verificare autonomamente la situazione.

Come risolvere il problema?

La risoluzione del problema è facilmente trovabile e si ha nella corretta manutenzione della macchina, questo consiste in un controllo periodico del livello dell’olio. Un’operazione di facile esecuzione ma che può scongiurare problematiche davvero serie.

Se il livello è basso, provvedere a rabboccare fino al massimo livello. Da non dimenticare la corretta gradazione per il tipo di propulsore, un olio troppo denso o al contrario troppo diluito possono causare problemi.

Di conseguenza prendersi del tempo per i controlli di manutenzione preliminari al fine di avere sempre un’auto pronta all’uso e in condizioni eccellenti.