Vorreste lucidare i fari dell’auto ma non sapete come fare? Si tratta di una procedura piuttosto semplice e che richiede un po’ di tempo e pazienza.

Ecco tutti i procedimenti da seguire passo per passo!

Come lucidare i fari dell’auto: soluzioni efficaci

Strumenti necessari

Acqua tiepida e sapone

Nastro da pittura

Carta vetrata (grana 600, 1000 e 2000)

Panno morbido

Composto per lucidare

Sigillante resistente ai raggi UV

Pulizia

Come prima cosa, assicuratevi di pulire adeguatamente i fari, in modo da togliere residui di sporco che potrebbero ostacolare il processo.

A tal proposito, utilizzate acqua e sapone e infine pulite con un panno in microfibra.

Proteggere l’area

Prendete il nastro da pittura e applicatelo intorno ai fari.

In questo modo, soprattutto durante la carteggiatura, non rischierete di intaccare la vernice dell’auto.

Si tratta di un procedimento molto importante e da non sottovalutare, dato che potrebbero subentrare imprevisti involontari.

Carteggiare a secco

Ora viene la fase più importante. Prendete la grana da 600 e iniziate a usarla a secco. Seguite delle linee orizzontali e coprite tutta la superficie.

Carteggiare a umido

Prendete la grana da 1000 e, con l’utilizzo di uno spray, spruzzate i fari di acqua. Iniziate a carteggiare e lubrificate continuamente con gli spruzzi d’acqua.

Carteggiare a umido con grana 2000

Siete quasi arrivati alla fase finale.

La grana 2000 serve a dare quel tocco di levigatura in più, in modo da far splendere i fari. Anche in questo caso, lubrificate continuamente la superficie.

Lucidare

Ora dovrete pulire e lucidare i fari. Per farlo, in commercio esistono dei composti lucidanti appositi.

Potreste utilizzare anche una mola di cotone su una smerigliatrice. Ovviamente, selezionate un’impostazione bassa.

Sigillante

Congratulazioni! Se siete arrivati a questo punto vuol dire che dovrete applicare il sigillante finale! In questo modo, i fari non si ossideranno nuovamente e potrete preservare la loro lucentezza.

