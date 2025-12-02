Prospettive e Tendenze del Mercato Automobilistico Italiano a Novembre 2025

A novembre, il panorama del mercato automobilistico italiano si presenta con dati stabili, registrando un totale di 124.222 immatricolazioni. Questo numero segna una leggera flessione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, quando erano state immatricolate 124.267 auto. La situazione evidenzia un andamento pressoché invariato, con una variazione pari a -0,0%.

Nel complesso, nei primi undici mesi del 2025, si è assistito a una diminuzione del -2,4% rispetto ai dati del 2024, con un totale di 1.417.621 auto immatricolate. Rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, i numeri attuali sono inferiori del -20,2%, indicando una sfida continua per il settore.

Trend delle immatricolazioni per categoria

Analizzando le diverse categorie di veicoli, le auto a benzina hanno registrato un calo significativo del -23%, mantenendo una quota di mercato del 21,2%. Allo stesso modo, le vetture Diesel hanno visto una contrazione del -34,1%, con una quota del 8,3%.

Incremento delle auto ibride e elettriche

Un aspetto positivo deriva dall’aumento delle immatricolazioni di auto ibridi mild e full hybrid, che hanno visto una crescita del 0,6% nel mese di novembre, raggiungendo una quota di mercato del 42,5%. Questo segnale indica un cambiamento nei comportamenti dei consumatori, sempre più orientati verso soluzioni più sostenibili.

In particolare, le autovetture ricaricabili, che includono sia le auto totalmente elettriche (BEV) che quelle ibride plug-in (PHEV), hanno registrato un impressionante aumento del 127% nel mese di novembre, coprendo il 19,3% del mercato. Le auto totalmente elettriche, spinte dagli incentivi statali, hanno superato le 15.000 unità immatricolate, raggiungendo il 12,3% del mercato di novembre.

Confronto con altri mercati europei

Nonostante i progressi, il mercato italiano delle auto elettriche rimane indietro rispetto ad altri paesi europei, con una quota complessiva di solo 5,8% rispetto alla media dei maggiori mercati europei. Ciò suggerisce che, sebbene ci siano segnali positivi, ci sia ancora molto lavoro da fare per allinearsi ai trend di crescita di altri paesi.

Novembre 2025 segna un mese di stabilità per il mercato automobilistico italiano, con tendenze contrastanti tra le diverse categorie di veicoli. Mentre le immatricolazioni di auto a benzina e Diesel sono in calo, le auto elettriche e ibride stanno guadagnando terreno, spostando lentamente l’attenzione verso un futuro più sostenibile.