Ogni escort ha un tratto che la contraddistinugue dalle altre, ma non solo, ogni accompagnatrice ha il suo modello d'auto preferito. Scopri in questo articolo le auto più utilizzate dalle escort.

Quando sentiamo la parola escort, la nostra mente subito rimanda a donne che offrono il proprio corpo in cambio di denaro. La realtà è ben diversa, in quanto non si tratta certamente di prostituzione, ma di accompagnatrici che, in sporadici casi, decidono alla fine dell’incontro di avere un rapporto sessuale con il cliente.

Esistono tantissime app e siti web che concedono agli utenti di trovare la giusta accompagnatrice per passare una notta alternativa. Un esempio è la piattaforma EscortA.com, leader del settore e che ogni giorno riesce a soddisfare le esigenze di tutti. Il suo funzionamento è molto semplice, basta cercare, ad esempio, escort Bologna così da trovare tutte le accompagnatrici che operano nella zona e nei paesi limitrofi.

C’è una curiosità, però, che regna all’interno del mondo delle escort, ovvero l’auto preferita. Chiaramente non è una regola predefinita, ma chiaramente possono esistere preferenze tra un modello e l’altro. Tutto va in base allo stile e al carattere che le contraddistingue.

Di seguito abbiamo provato a stile una lista di auto che vengono più utilizzate da questo mondo, ma non solo!

Lancia Ypsilon

Una delle tante auto utilizzate dalle accompagnatrici è sicuramente la Lancia Ypsilon. È perfetta per gli spostamenti in città e per chi ha bisogno di una vettura che corra da una parte all’altra. Ha un design glamour che, nonostante l’età, continua ad attirare tantissimi consensi.

In particolar modo molto amata la versione 2018. Si tratta di una citycar perfetta per il selvaggio habitat urbano. Per fortuna riesce a infilarsi in spazi stretti, permettendo di non restare imbottigliati nel traffico o cercare mezz’ora parcheggio.

Si tratta di un auto molto elegante e pratica, oltre che tecnologia. Insomma, perfetta!

Fiat 500

C’è poi l’iconica Fiat 500 che in questi anni ha subito un bellissimo restyling. È la classica auto italiana, dalle forme molto delicate e arrotondate, con colori accesi e la qualità del prezzo che la rendono accessibile a chiunque. La versione 2018, una delle più recenti, è quello che attira maggiormente le accompagnatrici giovani e più grandi, molto più affascinate dall’avere un auto che si abbini perfettamente al proprio stile moderno ed elegante.

Rispetto alla “cugina” Ypsilon la Fiat 500 non è prettamente simbolo dell’immaginario femminile alla guida, quanto un’icona delle utilitarie italiane di ogni epoca. Forme gentili e arrotondate, una scelta di colori che bada (e non poco) all’immagine, un sistema di intrattenimento dall’eccellente rapporto qualità prezzo: questi sono solo alcuni punti di forza che fanno del Cinquino una delle auto più acquistate dalle donne di ogni età.

Fiat 500 X

Probabilmente è l’auto con il più alto tasso di acquisti al momento. La 500 X è la vettura ideale per chi ama una auto pratica e ama spostarsi anche oltre i propri confini. Infatti le accompagnatrici la utilizzano molto per le loro trasferte. Facile da guidare, la taglia non deve far impressionate, in quanto risulta molto comoda.

Sono molte le versioni recenti che danno un equilibrio incredibile tra interni ed esterni. È un auto da comprare se ci si vuole spostare sempre. Inoltre è molto tecnologica grazie allo schermo touch da 7 pollici, Android auto o Apple Car Play per connettersi allo smartphone e avere tutta la musica che si vuole a portata di mano.

Citroen C1

Dalla grandezza della 500X, alla piccolezza della Citroen C1. Torniamo verso il modello con una stazza più contenuta, ma comunque perfetta per i grandi viaggi. Le accompagnatrici amano questa auto, perché risulta essere affidabile, sia nel traffico cittadino sia sulle lunghe strade dell’autostrada.

Si inserisce bene tra gli spazi angusti e in parcheggi improponibili. Chiaramente esteticamente strizza l’occhio ai giovani e anche a chi la patente l’ha presa da poco. Insomma è l’auto dei sogni di chiunque, comprarla è un obbligo.

Citroen C3

Rispetto alla C1, è certamente un bel upgrade. Questa strizza l’occhio a donne e accompagnatrici che sanno districarsi subito alla guida. È l’ideale per chi non vuole più uno spazio piccolo in cui guidare, ma che amano avere più spazio. Il look molto convenzionale e non è eccessivamente vistoso, per cui risulta essere perfetta se non si vuole dare nell’occhio

Interessante notare come nella versione 2018 è possibile accostare cromature diverse tra tettuccio e carrozzeria, che soddisfi i gusti di chiunque voglia comprarla. È possibile inserire i sensori di parcheggio e la fotocamera anteriore, così da rendere la C3 un posto sicuro e privo di rischi.

Mercedes Classe A

E poi c’è lei, la Mercedes Classe A. Una amica e confidente, per tutte le escort che vogliono sentirsi importanti e autoritarie. È probabilmente la punta di diamante che combina eleganza e sportività. Gli interni sono molto comodi e la tecnologia è all’avanguardia, il che la rende una macchina super sicura e perfetta per i lunghi viaggi. Certamente il prezzo è un po’ alto, ma risulta essere una vera sicurezza. Se si vuole andare su un auto affidabile, questa è quella giusta.