Le auto moderne sono dotate del sistema di controllo di trazione che è disinseribile permettendo di avere pieno potere nella gestione della potenza dell’auto. In questo articolo vediamo quando è il momento di disinserirlo affidandosi solamente alle proprie capacità di guida.

LEGGI ANCHE: Mercedes C63 AMG – prezzo e cavalli

Quando disattivare il pulsante ASR?

La disattivazione dell’ASR ovvero il controllo elettronico della trazione è consigliabile solamente se si utilizza l’auto in un luogo preposto come ad esempio un circuito, dotato di tutti gli strumenti di sicurezza in caso di uscita dell’auto dal tracciato.

Su strada è ideale tenere questo sistema sempre attivo perché anche se il fondo è asciutto la sua disattivazione comporta un maggiore stress sulle componenti come gli pneumatici perché partendo con potenza le ruote slittano.

Questo si sente maggiormente se si utilizza l’auto su terreni sdrucciolevoli o sul bagnato dove l’auto tende a scivolare maggiormente perdendo grip. Non avendo grip bisogna essere in grado di prevedere il comportamento dell’auto e questo richiede esperienza.

Se si è alla guida di un’auto a trazione anteriore l’esclusione dell’ASR comporta anche una perdita di direzionalità perché la ruota che ha maggiore rotazione è la sola che ha grip e guidando con l’aderenza su una sola ruota non si può gestirla.

LEGGI ANCHE: Lynk & Co 01 – prezzo, dimensioni e interni

Esclusione dell’ASR significa anche divertimento

Sulle auto dotate di trazione posteriore l’ASR Off sta a significare che non avendo più l’elettronica a limitare lo slittamento delle ruote vi è la possibilità di guidare di traverso, una pratica di guida divertente.

L’auto infatti è pienamente nella mani e nei piedi del pilota che la può far danzare per le curve di una pista o di una strada chiusa al traffico comprendendone il pieno potenziale.

Ricordiamo di disattivarlo solo se si ha esperienza in questa tecnica se non si è esperti la sua esclusione può portare a comportamenti imprevedibili che se gestiti erroneamente possono causare danni alle persone ed al veicolo.