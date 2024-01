Mercedes C63 AMG: prezzo e cavalli

Le AMG sono vetture che pur senza essere affilate e specialistiche, offrono prestazioni da urlo. Grazie ai motori, infatti, propongono un’esperienza di guida emozionante ma mai troppo impegnativa. In particolare, Mercedes C63 AMG, una delle berline sportive più carismatiche ed emozionanti sul mercato, si presenta con un’estetica incredibilmente accattivante, filante, sportiva e al tempo stesso elegante. Scopriamo allora prezzo e cavalli della Mercedes-Benz C63 AMG W205, l’ultima con motore V8.

Mercedes C63 AMG: motore e cavalli

È proprio la gamma motori di Mercedes-Benz C63 AMG ad aver sempre reso speciale questo modello. Nonostante alcune versioni dotate di motori a 6 cilindri, AMG fa da sempre rima con V8. Tutte le generazioni di Classe C, infatti, hanno ricevuto almeno una versione AMG con motore V8, compresa la protagonista di oggi. Per la prima volta, poi, C63 AMG è disponibile in due versioni, normale e S.

Mercedes ha ottenuto questo 4.0 V8 unendo due 2.0 quattro cilindri M133 montati sulla A45 AMG: il risultato è un otto cilindri a “V calda”. In questo modo si ottiene un motore più compatto e dotato di un turbo lag molto limitato. La versione d’attacco è la C63 AMG “normale”: il 4.0 V8 eroga qui 476 CV e 650 Nm di coppia, mentre la top di gamma C63 S arriva a 510 CV e 700 Nm di coppia. Tutte le versioni sono accoppiate al classico cambio automatico 9G-Tronic a 9 rapporti con convertitore di coppia. La trazione è sempre posteriore e sia la C63 “normale” che la C63 S sono dotate di differenziale autobloccante a controllo elettronico.

Le prestazioni? Da urlo: 0-100 km/h coperto in 4 secondi netti per la C63 Coupé e in 4,2 per le altre C63, mentre la C63 S Coupè riesce a bruciare lo 0-100 in 3,9 secondi (4,1 per le “altre). La velocità massima è autolimitata a 250 Km/h.

Il prezzo

Dopo aver visto i cavalli della Mercedes C63 AMG, è giunta l’ora di scoprire il prezzo. Oggi l’auto ha superato il muro dei 100.000 euro. La C63 S Coupé parte infatti da ben 110.000 euro, con la Cabrio che per un centinaio di euro non raggiunge il muro dei 120.000 euro. La dotazione di serie, però, è molto completa: cerchi da 19 pollici, clima automatico bizona, fari full LED, plancia rivestita in pelle, sospensioni regolabili e sistema Dynamic Body Control, scarico Performance, sedili sportivi e freni maggiorati.

Se foste invece alla ricerca di una versione berlina o wagon, bisogna per ora affidarsi al solo mercato dell’usato. In questo caso, i prezzi di Mercedes-Benz C63 AMG di quarta generazione sono decisamente più interessanti di quanto ci si possa aspettare. La C63 più economica è infatti una Wagon con poco più di 80.000 km, offerta a 40.000 euro, mentre delle C63 S AMG con pochissimi km e 510 CV e con diversi optional tra cui i freni carboceramici non superano i 55.000 euro.

