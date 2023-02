Perché le auto elettriche non hanno pannelli solari? Sembra un’ovvietà: il calore e la luce del sole si riversano su di noi e la tecnologia dei pannelli solari ha trasformato l’energia luminosa in elettricità per decenni, quindi perché ogni auto elettrica in circolazione non è dotata di una sorta di dispositivo di raccolta dell’energia solare per raccogliere il succo gratuito invece di richiedere ai proprietari di collegarsi a una rete elettrica sempre più stressata?

Costo? Cospirazione? Entrambe le cose? Forse un po’ del primo, ma il vero motivo è la scienza.

Perché le auto elettriche non hanno pannelli solari?

Il motivo di base è, in mancanza di un termine migliore: la superficie, o la sua mancanza. Senza entrare nel merito della questione tecnica, non c’è abbastanza spazio per un sistema di raccolta solare (spesso chiamato “array”) abbastanza grande in cima alle auto per dare un contributo significativo alle esigenze di ricarica della batteria. Se così fosse, tutti i produttori di veicoli elettrici sulla Terra probabilmente includerebbero un array (o lo offrirebbero come opzione) su ogni auto venduta.

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare, ancora una volta grazie alla scienza, ma anche alla domanda dei consumatori e a un ripensamento da parte di alcune case automobilistiche. Credo che in futuro vedremo sempre più veicoli dotati di sistemi a energia solare. Toyota ha annunciato che la Prius di nuova generazione includerà un tetto solare opzionale. Anche le generazioni precedenti avevano questa opzione, ma l’energia solare serviva solo a far funzionare il climatizzatore o la ventola di raffreddamento quando l’auto era parcheggiata in un luogo caldo, non a caricare la batteria (dopotutto è un ibrido).

Ora lo fa. Cosa è cambiato? In precedenza, l’impianto solare non era in grado di generare una potenza (tensione) sufficiente a soddisfare la tensione della batteria; Toyota ha chiaramente ripensato questo approccio (la tecnologia per ovviare a questo problema è facilmente disponibile).

Parcheggiando la Prius al sole per tutto il giorno, si otterrà una carica completa quando è ora di tornare a casa dal lavoro?

Non proprio, ma potrebbe aggiungere un piccolo numero di chilometri all’autonomia e, se il vostro tragitto è di pochi chilometri (per molte persone è così), potreste essenzialmente guidare “gratis” con quel po’ di autonomia in più. E se l’auto rimane per diversi giorni sotto il sole (la maggior parte delle auto personali rimane parcheggiata per il 95% della propria vita), la somma può aumentare.

In conclusione: è energia gratuita che non si deve pagare. Questo è interessante per molti consumatori e quindi per le case automobilistiche. Ma per ora la quantità di energia che può essere generata da un piccolo pannello è… piccola. Ma, come si è detto, può ancora andare bene per alcuni acquirenti di auto elettriche/ibride che cercano un modo per estendere l’autonomia e non usare il motore a gas, almeno nella Prius.

