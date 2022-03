Potrebbe non sembrare, ma la Range Rover Sport è la seconda Land Rover più venduta. Anche se le sue immatricolazioni sono calate leggermente l’anno scorso (-9,1%), e anche se l’Evoque (il primo modello del produttore britannico) ha venduto quasi tre volte tanto (2.879 unità per quest’ultimo, 1.093 per la Range Sport), ha venduto molto di più della semplice Range Rover.

Una dimensione più ragionevole, prezzi più misurati, ma un look ispirato a quello del suo fratello maggiore: la formula seduce sempre.

Così ovviamente, la prossima versione della Range Rover Sport non cambierà affatto. In termini di estetica, i cambiamenti saranno minimi, come possono testimoniare i primi scatti catturati dai fotografi spia.

Lo stile è ancora fedele alla Range Rover

La terza Range Sport avrà ancora una forte somiglianza con il re dei fuoristrada chic.

Questo è già evidente nella parte anteriore, con un modello di griglia seminascosto ispirato alla nuova Range Rover. La forma dei fari non è eccessivamente diversa; sono ancora nella continuazione della griglia, affusolata come prima, e dovrebbero differenziarsi da una luce ridisegnata. La parte inferiore del paraurti è stata leggermente rivista, e le prese d’aria non dovrebbero più essere divise in tre parti, come lo sono ora. Tuttavia, il trattamento dovrebbe essere un po’ più competitivo che sulla Range Rover, dando a questo modello un aspetto più “sportivo”, come suggerisce il suo nome.

In generale, il profilo molto squadrato è lo stesso del modello ancora in catalogo. Si distinguerà dalla Range Rover “normale” per il suo tetto leggermente spiovente o lo sbalzo posteriore più corto. Non è certo che sarà disponibile una versione a 7 posti. Questo non impedirà alla Range Sport di essere accogliente per passeggeri e bagagli con dimensioni notevoli, ma sarà più ragionevole rispetto alla Range Rover. Infine, non è certo che adotterà le stesse luci posteriori della Range Rover, ma la sua parte posteriore più arrotondata accentua il “dinamismo” del veicolo.

Range Rover Sport: una versione ibrida plug-in è un must

Il veicolo che i fotografi hanno catturato era un ibrido plug-in. Non sorprende che questo nuovo modello si affiderà ancora a questa soluzione. Logico, nella misura in cui rappresenta attualmente quasi il 95% delle vendite! Per il resto, come la Range Rover, immaginiamo che il modello “Sport” dovrebbe essere basato sulla nuovissima piattaforma MLA (per “Modular Longitudinal Architecture”), una base multi-energia che può ospitare motori a combustione ma anche 100% elettrico.

Dal momento che la Range Rover andrà a zero emissioni nel 2024, non c’è motivo per cui non debba farlo anche la Sport. La presentazione non dovrebbe tardare ad arrivare, e potrebbe essere commercializzata già nel 2023. In altre parole, le poche domande che potremmo avere avranno una risposta molto rapida.