Renault Twingo e-Tech: autonomia e consumi

Lanciata nel 2014, la Renault Twingo 3 sembra essere una delle migliori city car: piccola e maneggevole, è formidabile nei centri urbani. Consapevole delle sfide ecologiche, Renault ha deciso di dare vita al concept Twin’Z del 2013, presentando la Twingo ZE nel 2020.

Nasce così la prima Twingo elettrica, che diventa una delle auto più accessibili sul mercato. Ma in tre anni le cose sono cambiate: i prezzi sono aumentati e la concorrenza è più agguerrita. È possibile guidarla per una settimana e per oltre 1.500 km.

Presentazione della Renault Twingo e-Tech

La Renault Twingo e-Tech (questo è il suo nuovo nome, per armonizzarsi con la gamma elettrica del marchio) non è altro che una Twingo elettrificata. Nonostante le piccole modifiche apportate, è simile alla versione a combustione. Tuttavia, è molto più di un semplice retrofit ufficiale, anche se ne ha l’odore quando si deve inserire la chiave per partire.

La city car si basa su una batteria da 400 V con una capacità utile di 21,4 kWh, installata sotto il pavimento nella parte anteriore. È composta da 96 celle in otto moduli, per un peso totale di 195 kg. La batteria alimenta una singola macchina elettrica installata nella parte posteriore, del tipo sincrono a rotore avvolto, con una potenza massima di 81 CV (60 kW) e una coppia di 160 Nm.

A causa della sua configurazione pragmatica, la Twingo e-Tech non offre un sistema di ricarica rapida. Nemmeno come opzione, come nel caso della Zoe. Utilizza invece il caricabatterie Cameleon brevettato dal marchio, che eroga una potenza massima in corrente alternata di 22 kW. Il tempo di ricarica è quindi di 1,5 ore.

Con la batteria piena, l’auto può dichiarare 190 km in estate (valore WLTP) e 110 km in inverno. Questo è il risultato di un sistema di riscaldamento che pesa molto sulla piccola capacità disponibile.

Autonomia combinata: 154 km

Molto leggera per un’auto elettrica, la Renault Twingo e-Tech dimostra che il peso ha un’enorme influenza sul consumo di carburante. È un’affermazione che riteniamo necessario ricordare. La Renault Twingo e-Tech presenta i migliori dati di consumo di carburante dall’inizio di questa rubrica. Ciò è particolarmente vero in città, dove ha concluso il suo ciclo con una media di 11,1 kWh/100 km, ovvero 193 km in queste condizioni.

Su strada, per quanto impegnativa, non supera una media di 13,4 kWh/100 km. Solo sulle strade a scorrimento veloce non riesce a raggiungere i risultati sperati, con un consumo di 17,2 kWh/100 km. In breve, nell’uso quotidiano dimostrato da questo protocollo, la Twingo ha una media combinata di 13,9 kWh/100 km, che si traduce in un’autonomia totale di 154 km.

Lunga percorrenza in autostrada: 96 km

Non spingiamoci a sottolineare ciò che tutti sappiamo: la Renault Twingo e-Tech non è ovviamente progettata per lunghi viaggi in autostrada. Tuttavia, questa è un’affermazione che potrebbe essere messa in discussione da molti, poiché un’auto non dovrebbe essere limitata a un unico utilizzo per definizione.

