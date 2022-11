Con nomi tecnici piuttosto simili, non è facile fare la scelta giusta nella gamma di motori della nuova Renault Austral. Ecco cosa dovreste sapere in merito...

Renault Austral può destare molti dubbi, considerando le versioni da 130, 160 o 200 CV. Poiché l’elettrificazione per le auto nuove è solo una salvezza, si sta sviluppando in molte forme. Dalla piccolissima rete a 12 V all’ibrido ricaricabile con batteria da 12 a 30 kWh, passando per il semplice ibrido, ce n’è per tutti i gusti e soprattutto per tutti i prezzi.

Questo è in particolare il caso della nuova Austral che, avendo rinunciato al diesel, si affida esclusivamente alla combinazione di piombo ed elettroni per trovare il suo pubblico. Per il momento sono tre i motori proposti in catalogo, ma si tratta di tre trasmissioni diverse. Non è quindi facile orientarsi tra la “mild-hybrid advanced 130”, la “mild-hybrid 160 auto” e la “E-Tech full hybrid 200”. Possiamo solo ipotizzare le potenze dei nomi.

Renault Austral: 130, 160 o 200 CV?

Come il nome commerciale lascia più o meno intendere, i due motori mild-hybrid non sono veri e propri ibridi. Con loro è impossibile guidare solo con l’energia elettrica, basta affidarsi al supporto permanente della “rete secondaria” per potenziare le partenze e le accelerazioni e, in definitiva, per ridurre un po’ l’appetito del SUV Renault a un costo ragionevole. Per questo motivo, è necessario distinguere tra questi due ibridi “leggeri”.

I 130 CV sono infatti il nuovissimo 3 cilindri 1.2 turbo della Losange. È associato, per l’occasione, a una rete elettrica a 48V e beneficia di perfezionamenti tecnici come il turbo a geometria variabile.

Nonostante la modesta potenza di animazione dell’Austral, la sua buona volontà è sufficiente per la guida di tutti i giorni. Solo con famiglia e bagagli a bordo sarà necessario anticipare il sorpasso. Inoltre, è anche questo motore che permette di accedere ai prezzi migliori, nonché al primo livello di finitura “equilibre” (33.400 €) già ben dotato per chi vuole prendersi cura del proprio budget. D’altra parte, questo piccolo motore lascia desiderare di più in termini di comfort.

Per quanto riguarda i 160 CV, si tratta ancora di un motore a 4 cilindri, in questo caso il 1.3 turbo conosciuto da diversi anni in Renault. È più vecchio in termini di design e non può pretendere di essere migliore di un ibrido a 12V. Il risultato è un consumo di carburante notevolmente superiore, soprattutto in autostrada. Ma è molto più fluida e silenziosa da guidare e, soprattutto, beneficia di un cambio automatico.

Una trasmissione CVT che, a causa della sua limitata efficienza, penalizza le prestazioni di questo motore più potente. Tuttavia, consente di fare a meno della frizione, mentre il motore da 130 CV richiede un cambio manuale. Più in alto, l’E-Tech full hybrid 200 è un vero motore ibrido. Prende il nuovo 1.2 turbo da 130 CV e aggiunge la potenza di un motore elettrico indipendente da 68 CV e un più robusto motorino di avviamento-alternatore da 34 CV per una potenza totale di 200 CV.

Ciò significa che l’auto può essere guidata elettricamente in città e che il consumo di carburante può essere ridotto quando si guida a basse velocità. I vantaggi sono molti, ma ci sono anche alcuni svantaggi. Prima di tutto, il piacere meccanico non è proprio presente, tra un motore a 3 cilindri che ringhia ai bassi regimi e un cambio automatico lento quando è necessario inviare potenza. Inoltre, questa tecnologia più complessa è anche più costosa, poiché parte da 40.700 euro.

