Come tutte le auto nuove, la prima prova imposta alla Renault Austral è quella di convincerci. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che sappiamo essere importanti per voi. Sarete voi a giudicare il successo della nuova Renault Austral, ma ecco tre cose che sappiamo convinceranno la maggior parte di voi.

Renault Austral: tre motivi per innamorarsene!

Interni ultra-tecnologici ed ergonomici

Spesso la Kadjar ha dovuto sopportare le critiche per gli interni obsoleti. Lanciato nel 2015, il primo “vero” SUV familiare di Renault si presentava bene all’esterno, ma ha deluso all’interno. Colori spenti, forme convenzionali e materiali al massimo della correttezza da un lato e dall’altro un’interfaccia digitale lenta. Difetti esacerbati dalla rivale Peugeot 3008 che, nel 2016, si stava invece muovendo bene verso il futuro.

Su questi punti, la Renault Austral non deluderà. Quando vi metterete al volante, vi renderete subito conto dei progressi compiuti dalla Losange. Soprattutto grazie al doppio schermo da 12 pollici a forma di L rovesciata. Naturalmente, è necessario optare per il secondo livello di finitura per beneficiare dello schermo digitale da 12 pollici anziché quello originale da 9 pollici – essendo la plancia di queste dimensioni – ma questa interfaccia non delude nell’uso.

Motori che promettono prestazioni e sobrietà

La Renault Austral non è moderna solo all’interno. È moderna anche sotto il cofano, in quanto inaugura un gruppo propulsore completamente nuovo, molto importante per Renault. Questo motore ibrido non ricaricabile da 200 CV combina un nuovo 3 cilindri turbo 1.2 da 130 CV con due piccoli motori elettrici, uno che aziona le ruote e l’altro che funge da generatore. Il sistema si differenzia ancora una volta da quello della Clio, della Captur o dell’Arkana E-Tech, che utilizza come “locomotiva” un motore 1.6 a 4 cilindri ad aspirazione naturale.

Per quanto riguarda l’Austral, il primo motore elettrico associato al cambio sviluppa 68 CV, mentre il motorino di avviamento-alternatore offre 34 CV. Questo motore non è solo potente, ma anche molto economico.

Agilità insospettabile della Renault Austral

L’altra arma segreta della Renault Austral può essere apprezzata su strada e si rivolge a chi ama guidare. Se la finitura “Esprit Alpine” non è molto lusinghiera per la A110 berlina, significa soprattutto che l’Austral beneficia di un asse posteriore “attivo”. Ciò significa che le ruote posteriori sono sterzanti, il che conferisce a questo SUV familiare un’agilità semplicemente sorprendente sulla strada. Senza essere un esperto di traiettorie, al volante tutto sembra semplice e le velocità in curva sono degne di auto sportive molto più capienti.

Non sarete sorpresi di ritrovarvi con il treno coupé da oltre 300 CV su una strada di montagna… Se la Peugeot 3008 rimane uno dei migliori SUV da guidare, senza il minimo artificio, l’Austral, una volta dotata del suo asse posteriore “magico”, vi regala un piacere che non troverete al volante di nessun altro SUV della categoria.