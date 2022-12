Renault Austral: prezzo, dimensioni, motori, interni, quando esce

La nuovissima Austral si inserisce nella tradizione delle "auto da vivere" e segna la prossima tappa dell'offensiva del segmento C.

Renault introduce un modello ambizioso nella sua gamma di SUV, la nuovissima Renault Austral. Servirà a rafforzare gli sforzi per riconquistare il segmento C che costituisce il cuore del mercato automobilistico globale. Il nuovissimo Austral si inserisce nella tradizione delle “auto da vivere” e segna la prossima tappa dell’offensiva del segmento C iniziata con l’Arkana e la nuovissima Megane E-TECH Electric, con un approccio decisamente moderno.

La “Nouvelle Vague” che mira a trasformare il marchio in un punto di riferimento del settore per la tecnologia, l’energia pulita e i servizi.

Renault Austral: design

Il Nuovo Renault Austral fonde i tratti distintivi dei modelli SUV con i nuovi principi di design “sensual tech” di Renault: la sua silhouette sinuosa e sensuale si abbina con stile alle forti linee geometriche e ai dettagli strutturali, come la tecnologia micro-ottica utilizzata per i fari posteriori a LED e i motivi a forma di diamante dei fari anteriori.

Il design esterno della nuova Austral è atletico, sofisticato ed elegante. Emana un senso di qualità accentuato dalle linee geometriche ben realizzate e vanta proporzioni ideali che trasmettono un senso di abitabilità quando lo si osserva dall’esterno.

La nuovissima Renault Austral è disponibile in sette colori di carrozzeria. La versione Esprit Alpine presenta anche l’esclusivo Satin Shale Grey che contribuisce ad accentuare il suo look atletico.

L’allestimento di livello superiore prevede di serie la finitura bicolore.

La Nuova Renault Austral è orgogliosa delle sue imponenti ruote con cerchi in lega da 17 a 20 pollici, la maggior parte dei quali con taglio a diamante.

Renault Austral: tecnologia e interni

L’abitacolo high-tech del Nuovo Austral è costruito attorno al grande schermo OpenR che combina il display da 12,3″ della strumentazione della plancia con lo schermo multimediale verticale da 12″. Il nuovo Head Up Display da 9,3″, proiettato attraverso il parabrezza, si aggiunge al numero totale di schermi presenti a bordo.

La luminosità autoregolata e le qualità riflettenti ottimizzate hanno permesso di liberare lo schermo OpenR dalla tradizionale visiera parasole. Ciò conferisce una maggiore sensazione di spazio e fa sì che la plancia sembri galleggiare. La nuovissima Renault Austral presenta anche la console di crociera. Elegante e moderna, crea una sottile divisione tra il conducente e il passeggero anteriore.

Ospita anche un poggia mano aerodinamico che rende più confortevole l’utilizzo dello schermo multimediale. La console include un alloggiamento per il telefono con capacità di ricarica induttiva e un pratico portaoggetti di uso quotidiano.

A seconda dell’allestimento e degli optional scelti, l’interno della Nuova Austral comprende legno vero, pelle, Alcantara, tessuti imbottiti e altri materiali di forma morbida al tatto, abbinati a elementi laccati in Deep Glossy Black e Satin Chrome. Materiali di alta qualità che conferiscono una sensazione di calore e prestigio agli interni dell’auto. Il pacchetto complessivo è arricchito dall’aggiunta del sistema di illuminazione personalizzabile denominato LIVING LIGHTS.

Come le tante “auto da vivere” che hanno segnato la storia di Renault, la nuova Austral è stata progettata per adattarsi comodamente a tutta la famiglia. I passeggeri posteriori godono di uno spazio per le ginocchia pari ai migliori della categoria, con 27,4 cm. Nell’abitacolo sono presenti numerosi e pratici vani portaoggetti a disposizione di tutti. La capacità totale del nuovo Austral ammonta a circa 35 litri di spazio interno.

Renault Austral: prestazioni

Il Nuovo Renault Austral è il primo modello Renault a beneficiare della nuova piattaforma CMF-CD di nuova generazione dell’Alleanza. La nuovissima piattaforma CMF-CD annuncia una revisione completa delle linee dei segmenti compatto e alto di gamma per i marchi internazionali dell’Alleanza.

Il nuovissimo telaio Austral è disponibile in due versioni: trave di torsione flessibile per i modelli a due ruote sterzanti e assale posteriore multilink con 4CONTROL Advanced per le quattro ruote sterzanti.

Il modello a quattro ruote sterzanti ha un raggio di sterzata di 10,1 metri. La maneggevolezza della All-New Austral sulle strade urbane è simile a quella di una city car. Non ha nulla da invidiare ad altre vetture del segmento.

La carrozzeria del Nuovo Austral è stata resa più rigida, il sistema antirollio è stato migliorato e il telaio è stato reso più leggero ma più robusto per ottenere il miglior rapporto comfort/efficienza/reattività del mercato.

I migliori motori in termini di consumi ed emissioni

Il Nuovo Renault Austral beneficia di una gamma di propulsori innovativi, con una selezione di motori elettrificati per coprire tutti gli utilizzi senza dover cambiare le proprie abitudini di guida: l’ultima generazione di motori E-TECH Hybrid su rete 400V per una potenza massima di 200 CV e due motori a benzina: un 48V Mild Hybrid Advanced da 130 CV e un 12V Mild Hybrid da 140 CV / 160 CV.

Renault Austral: quando esce

Gli ordini sono stati aperti il 30 giugno 2022.

