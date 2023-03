Renord Milano ha inaugurato Martedì 28 Marzo 2023, il nuovo showroom ufficiale Nissan in Viale Certosa 144. Ultimo marchio ad accodarsi nel polo di vendita già presieduto da Dacia e Renault. Si consolida così la presenza di Renord in un’area della città fortemente caratterizzata dal settore automotive; inoltre, come da diversi anni, rimane unico rivenditore ufficiale Nissan presente a Milano città. In questa sede si effettuerà vendita e test drive, mantenendo l’area di assistenza tecnica nei siti proprietari di Via dei Missaglia, Sesto e Monza.

Renord Milano: in partnership con Nissan dal 2007

Alla presentazione del nuovo showroom ha presenziato anche Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia. Ha confermato una stretta partnership con Renord iniziata nel 2007 e rafforzata nel tempo grazie ad ottimi volumi di vendita. Un vantaggio non solo per il rivenditore quanto per i clienti, che potranno avere garanzie dirette da Nissan e un maggiore supporto nell’ordine e nella gestione dell’acquisto del veicolo.



Renord Milano: elettrico e nuove colonnine

In occasione della nuova apertura è stata annunciata l’installazione di due nuove colonnine fast-charge antistanti allo showroom di Viale Certosa. 100 kW ciascuna con accessibilità 24/24 dall’inizio dell’estate. Un passo importante, effettuato da un ente privato, per migliorare la qualità di guida di tutti gli automobilisti a Milano. L’iniziativa deriva da un accordo con Mobilize, cardine principale del gruppo in ambito diffusione della mobilità elettrica.

Nissan Renord: tutta la gamma e-Power

Già all’inaugurazione erano presenti in showroom i modelli chiave per il futuro elettrificato del marchio. La regina, Nissan Arya, presiede la gamma con le motorizzazioni 100% elettriche. Un modello di punta del marchio che lascia un’impronta netta con linee dedicate apprezzate sia dai clienti che dalla critica automotive. Si aprono poi a ventaglio i tre modelli per un pubblico che si avvicina all’elettrico: X-Trail, Qashqai e Juke. Tutti con motorizzazione Hybrid o e-Power, per una diffusione capillare della mobilità elettrica in base alle esigenze di ogni automobilista.



I test drive di Renord Milano: fino a 2 giorni

Scegliere, acquistare e guidare tutti i giorni una vettura elettrica non è affatto facile, per questo, Renord Milano, ha deciso di implementare fra i suoi servizi test drive dedicati fino a due giorni per i modelli elettrici. Come ha affermato Roberto Bolciaghi, titolare di Nissan Renord, non basta qualche minuto per comprendere appieno la ruotine di un’auto elettrica e i vantaggi che può portare nella vita di tutti i giorni.



Renord Milano: showroom Nissan orari e come arrivare

Lo showroom si trova in Viale Certosa 144, Milano 20149. È facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con auto e Taxi. All’uscita dell’autostrada A4 verso Torino.

Gli orari di apertura al pubblico sono dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00. Il Sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Con possibilità di apertura Domenicale nelle giornate proposte dal concessionario.