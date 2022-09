Proviamo a fare un ritratto della nuova Nissan Juke Hybrid. Un auto che offre un’alternativa in più ai SUV ibridi di tipo full hybrid già presenti in questa categoria di mercato come Toyota Yaris e Renault Captur, con cui questa nuova versione della Juke condivide il modulo di elettrificazione.

Nuova Nissan Juke Hybrid: scheda tecnica

La lunghezza è poco più di 4 metri ed offre una buona praticità di utilizzo anche in città. La carrozzeria è un po’ più alta, perché la maggior parte delle persone preferisce i SUV e i crossover rispetto alle berline. Il Motore invece è un ibrido di tipo full hybrid, che grazie all’elettrico promette di tenere spento il motore termico anche per oltre la metà del tempo di guida ne traffico.

Dall’esterno la Nissan Juke ibrida fa capire di essere spinta da una motorizzazione di tipo full hybrid con una griglia anteriore che ha una cornice in nero lucido e un disegno a geometria variabile. Le prese d’aria infatti migliorano l’efficienza aerodinamica ed è previsto anche un sistema che chiude o apre il flusso che investe il radiatore.

Nissan Juke hybrid: motorizzazioni

La Nissan Juke Hybrid ha una potenza complessiva di 143 CV, forniti da un motore benzina a 4 cilindri 1.6 aspirato con 94 CV di potenza e 148 Nm di coppia e da un motore elettrico da 49 CV e 205 Nm.

La caratteristica tecnica che contraddistingue questo modello da altre ibride è la trasmissione, formata da un cambio con 4 rapporti dedicati al motore termico e 2 marce per il motore elettrico. Non c’è la classica frizione e mancano anche i sincronizzatori, che servono per ridurre gli attriti e migliorare l’efficienza della frenata.

Nissan Juke Hybrid: prezzo e allestimenti

Gli allestimenti disponibili della Nissan Juke full hybrid sono N-Connecta, N- Design e Tekna, insieme alla versione di lancio Premiere Edition.

Il listino prezzi parte da 30.300 euro e arriva 32.860 euro.

Leggi anche: